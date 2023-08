Saison des pluies au Niger: 27 morts et plus de 70 000 sinistrés depuis juillet

Les fortes pluies qui s'abattent sur le Niger depuis juillet et les graves inondations qu'elles engendrent ont fait 27 morts et plus de 71 136 sinistrés, ont indiqué samedi les autorités.

Au 18 août, les inondations avaient causé la mort de 27 personnes dans tout le pays et fait 30 blessés selon les chiffres du ministère de l'Action humanitaire.

Quelque 71 136 personnes (soit 8458 ménages) sont sinistrées, relève le ministère avec notamment 6530 maisons qui se sont effondrées.

Les régions les plus affectées sont celles de Maradi dans le Centre-Sud, Zinder (centre est) et Tahoua (ouest).

Niamey, la capitale nigérienne de deux millions d'habitants, habituellement frappée par de meurtrières inondations, est pour le moment épargnée.

La saison des pluies, entre juin et septembre, fait régulièrement des morts au Niger, y compris dans les zones désertiques du nord.

Elle avait été particulièrement meurtrière l'an dernier avec 195 morts et 400 000 sinistrés.

D'après les services météorologiques nigériens, ces fortes pluies sont dues au «changement climatique» qui frappe depuis plusieurs années ce pays aux trois quarts désertiques.