Tiga et Jackie, le duo racé du chef Martin Juneau

Jackie est une femelle Highland lynx qui aura bientôt 2 ans et Tiga est un chat de Bengal mâle âgé d’un peu plus de 3 ans. C’est un duo très racé.

Pourquoi êtes-vous plus « chat » ?

J’ai toujours été une personne à chats ! J’ai toujours eu des chats et j’apprécie leur présence. J’aime leur autonomie. Je n’ai jamais eu d’affinité pour les chiens. Ils ne me rendent pas heureux.

Quelle est la raison qui vous a poussé à adopter ces deux chats ?

Après le départ du chien de ma blonde, il y avait un vide. La présence d’un animal dans la maison nous manquait. Quand Valérie a suggéré qu’on adopte un chat, je n’ai eu aucune hésitation. Elle aime les chats de race. Elle a trouvé Tiga chez un éleveur de Québec. Ensuite, Valérie a eu envie d’avoir un 2e chat et moi, j’étais tout à fait d’accord. Elle a trouvé Jackie en effectuant des recherches. Jackie est magnifique, avec ses oreilles recourbées et son pelage noir.

Pourquoi avoir choisi ces noms ?

Pour Tiga, c’est qu’il y a un lien avec le tigre du Bengale, mais aussi avec un DJ des années 2000 sur lequel j’ai vraiment tripé. Nous avons nommé Jackie en hommage et en mémoire de Jacqueline, la sœur jumelle de ma grand-mère. On aimait cette femme-là et elle a été très importante dans nos vies. À sa mort, elle a laissé un important héritage à ma mère. C’est ce qui a fait qu’on a pu s’installer dans un duplex sur le plateau, Valérie et moi.

Comment décrire en quelques phrases la personnalité de vos chats ?

Tiga est un des plus beaux chats que je connaisse, mais un des moins sociaux. Il est élégant et a une prestance physique magnifique, mais c’est l’être le plus indépendant que je connaisse. Il est peureux et agit comme si on l’agressait constamment par notre présence. Il vit donc un peu en parallèle. On ne sent pas beaucoup sa présence. Cependant, dès qu’il a faim ou soif, il vient vers nous et devient plus affectueux. Jackie est un peu son contraire. Elle est chaleureuse et affectueuse. Elle est très présente et joueuse. Elle aime les enfants. C’est une chatte parfaite !

Quelle est leur activité préférée ?

Se chamailler entre eux. Avant, il faut que Jackie se crinque un peu. Elle roucoule intensément puis se met à courir partout. Quand elle revient, elle est prête à se chamailler avec Tiga.

Quels sont leurs endroits préférés ?

Ce sont des chats d’intérieur. Jackie aime se coller sur nous quand on écoute la télé sur le divan. Tiga a son coussin beigne et sa couverte dans un coin un peu reclus, entre le foyer et un meuble. Il y est tranquille et confortable.

Qui s’occupe de votre animal lorsque vous partez en vacances ?

On a une super voisine, en face. Dès qu’on part, elle se fait plaisir : elle vient voir les chats et profite aussi de la piscine !

En quoi les chats peuvent être une source d’inspiration pour vous ?

Ils ne sont pas une source d’inspiration, mais j’aime bien les regarder assumer leurs temps libres, se prélasser. Ma blonde et moi, on a beaucoup de difficulté à ne pas travailler et nos vies sont bien remplies. Quand je les regarde flâner, je me dis que j’aimerais être comme eux !

Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir Tiga ?

J’aurais aimé avoir un chat qui participe plus aux activités familiales et qui soit plus présent avec nous. C’est bizarre d’avoir un animal de compagnie peu chaleureux et qu’on ne peut pas vraiment approcher.