Un taux d’alcoolémie ne devrait plus être permis au volant

En août 2022, même heure même poste, le bilan routier de la Sûreté du Québec (SQ) faisait état de 12 décès sur notre réseau routier lors des vacances de la construction. En 2023, pendant ces mêmes vacances, ce sont 18 décès qui ont eu lieu sur le réseau routier du Québec. Pour l’année 2022 en entier, le bilan s’est avéré le plus meurtrier de la décennie.

Chaque bilan dévoile les causes d’accident, sans toutefois en préciser le pourcentage par catégorie. Parmi les causes les plus fatales, la SQ évoque la distraction, les dépassements interdits, la vitesse et la conduite avec facultés affaiblies.

Taux d’alcool

En tant que consommateur, il est impossible de deviner son degré d’alcoolémie. En 2021, Alco Prévention Canada a effectué plus de 30 000 tests dans 300 partys de bureau. Résultat: 35% des tests dépassaient la limite légale, et la moitié de ceux qui l’avaient dépassée n’en étaient pas conscients.

Tant qu’il y aura une limite d’alcool permise pour prendre le volant, le risque de trouver des conducteurs avec des facultés affaiblies sur les routes perdurera. Malgré les risques de santé liés à la consommation excessive et en dépit de la promotion de la modération, l’alcool demeurera un produit de consommation qui n’est pas appelé à disparaître.

Ces constats et les solutions qui y sont associées, le Regroupement Conduite Responsable Canada les connaît bien et propose, en plus du raccompagnement, qu’un outil de mesure d’alcoolémie fiable soit mis à la disposition de tous les conducteurs, dans tous les contextes.

Éthylotests personnels

Mais pour plusieurs, l’éthylotest évoque encore l’image de la punition imposée aux contrevenants après une arrestation avec les facultés affaiblies. Oui, mais. Il existe une panoplie d’éthylotests personnels sur le marché, et malgré qu’on estime que plus de 700 000 tests volontaires sont faits chaque année, ceux-ci demeurent majoritairement méconnus des consommateurs.

La promotion et l’éducation sont essentielles afin d’intégrer leur utilisation, et enfin changer les habitudes. Récemment, plusieurs chercheurs se sont intéressés à la qualité des éthylotests, concluant même que certains sont comparables à ceux utilisés par la police. Cependant, comme leur précision n’est pas toujours égale ni standardisée, il y a nécessité de mener des recherches concluantes, en contexte québécois, afin de rendre l’équipement plus performant et mieux perçu par la population.

En faisant la promotion des bons éthylotests, on évitera que les consommateurs utilisent un outil manquant de fiabilité et qu’ils se mettent en danger.

Le Regroupement Conduite Responsable Canada œuvre également à limiter les obstacles qui limitent la conduite responsable. La diminution post-pandémique de près de 50% de l’offre de services de raccompagnement vécue par les organismes est un bon exemple de frein, tout comme les besoins en main-d’œuvre bénévole pour ce type de service.

Le faux sentiment de sécurité engendré par l’absence d’outils de mesure fiables ne devrait plus faire partie de l’équation dans nos bilans routiers. Comme l’État est responsable aussi bien de la vente d’alcool que de la sécurité routière, il devrait également être responsable de rendre disponibles les moyens permettant aux citoyens de faire des choix éclairés. Les bons outils existent, il est temps de laisser tomber nos préjugés et de les utiliser.

Photo fournie par le Regroupement Conduite Responsable Canada.

Daniel Bédard, président du Regroupement Conduite Responsable Canada et directeur général de Tolérance zéro Capitale nationale

Photo fournie par le Regroupement Conduite Responsable Canada.

Stéphane Maurais, co-porte-parole du Regroupement Conduite Responsable Canada et directeur général d’Alco Prévention Canada