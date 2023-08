Une vue sur la vallée de Sainte-Adèle pour 2M$

Tous les jours, des centaines de propriétés changent de main au Québec, la plupart sans qu’on puisse en connaitre les fins détails. C’était avant qu’on s’y intéresse... Voici les dernières transactions qui ont retenu notre attention.

Une résidence familiale, située au 994 chemin du Renard, à Sainte-Adèle, vient de trouver preneur pour 2 millions de dollars, soit le double de sa plus récente évaluation foncière connue.

La résidence de 3 chambres à coucher, 3 salles de bain, un garage double et un bain-tourbillon extérieur repose sur un terrain ensoleillé de plus de 3 acres (1,2 hectare) avec vue sur les Laurentides et la vallée de Sainte-Adèle.

Les Immeubles Mont-Tremblant

Cette demeure appartenait à Christiane Parent Tisseyre qui l’habitait depuis trente ans. Au rôle triennal d’évaluation de 2020, sa valeur avait été fixée à 922 500$.

Des droits de mutation de 50 843$, payables à la Ville de Sainte-Adèle, s’ajoutent au prix de vente de la propriété pour les acheteurs.

