3 véritables trésors uniques au monde se trouvent à Québec

Depuis la fondation de l’Hôtel-Dieu et de son monastère à Québec, la communauté des Augustines de la Miséricorde de Jésus a été indissociable de l’histoire de la Nouvelle-France, puis de la province de Québec. Par souci de documentation et de conservation de traces de son histoire et de la nôtre, elle a constitué une imposante collection de documents qui composent aujourd’hui ses archives.

Plusieurs de ces archives, datant entre autres de l’époque de la Nouvelle-France, sont uniques au monde et sont de véritables trésors. Ces documents qui racontent plus de 375 ans d’histoire sont d’une telle importance que les archives des Augustines du Canada sont entrées au patrimoine mondial de l’UNESCO le 24 mai 2023. Mais de quels genres de trésors parlons-nous exactement ?

Le registre « Mémoire du monde » de l’UNESCO

Comme ces archives ne sont pas des monuments ou un site archéologique, elles sont inscrites dans un volet bien précis, mais peut-être moins connu de l’UNESCO qu’est celui de la « Mémoire du monde ». L’objectif de ce programme est d’assurer la pérennité des documents écrits (que ce soit sur du papier, du parchemin, du papyrus ou différentes surfaces dures, comme les pierres), des œuvres d’art, des documents audiovisuels ou des objets uniques qui racontent un volet de l’histoire de l’humanité. Les trois principaux objectifs de ce registre sont d’aider à la conservation du patrimoine documentaire mondial, notamment dans les zones touchées par des conflits ou des catastrophes naturelles, d’assurer un accès universel au patrimoine documentaire et dans un but éducatif, d’aider à faire prendre conscience de l’existence et de l’intérêt du patrimoine documentaire.

Les archives des Augustines rejoignent ainsi un registre prestigieux dans lequel se trouvent d’autres documents et objets célèbres comme la Pierre de Rosette, la tapisserie de Bayeux ou les manuscrits enluminés du palais de l’école de Charlemagne.

De rares documents de l’époque de la Nouvelle-France

Pour pouvoir obtenir une place dans ce registre, une sélection de documents a été réalisée pour soumettre la candidature des Archives des Augustines du Canada à l’UNESCO. Les trois que je vous présente dans cette chronique sont uniques au monde, et ils ne sont qu’un tout petit exemple de la richesse des archives cumulées par les Augustines depuis la deuxième moitié du XVIIe siècle. Il faut dire que dès le départ, la conservation de la mémoire de leurs actions et de l’évolution des soins aux malades faisait partie de leur mandat. En effet, les Constitutions de leur ordre religieux précisaient bien en 1666 qu’« [e]n chaque Maison, il y aura un cabinet voûté avec la porte de fer, duquel la Supérieure aura une clef & la Dépositaire une ; où seront les Archives fermantes à trois clefs, où se garderont les papiers importants du Monastère ».

Voici une œuvre de conservation accomplie avec succès !

Les archives numérisées peuvent être consultées ici : https://archives.monastere.ca