5 arbres fruitiers qui attireront les oiseaux sur votre terrain

La fin de l’été approche et ce sera bientôt le moment de réinstaller les mangeoires pour attirer les oiseaux dans nos jardins. Toutefois, plusieurs espèces d’oiseaux frugivores préfèrent les fruits de certains arbres et arbustes aux semences qu’on leur fournit dans les mangeoires.

Certains oiseaux ont une alimentation très diversifiée. Par exemple, la gélinotte huppée – appelée communément perdrix – se nourrit des feuilles, des tiges, des bourgeons, des fleurs et des fruits de près de 400 espèces végétales différentes ! Il semble qu’elle ingurgite même des fougères et des champignons. Quant au pic maculé, il suce la sève sucrée des arbres, alors que 275 espèces d’arbres feuillus et conifères figurent à son menu! Finalement, le geai bleu est un grand opportuniste, car il mange à peu près tout ce qui lui tombe dans le bec, incluant des graines, des petits fruits, des insectes, des araignées, des escargots, des écrevisses, des petits poissons, des grenouilles, des souris et même des chauves-souris. Parfois, il peut aussi gober les œufs d’autres espèces d’oiseaux.

D’autres ont cependant un faible pour les fruits. C’est le cas du merle d’Amérique qui, à la fin de l’été et au début de l’automne, n’hésite pas à manger les fruits de certains arbustes. Par contre, au début de la saison, il se nourrit principalement de vers de terre, de limaces et d’insectes.

Photo fournie par Albert Mondor

Le jaseur d’Amérique est une autre espèce qui aime beaucoup les fruits. En fait, bien que cet oiseau capture parfois des insectes, les fruits constituent la quasi-totalité de son alimentation. Il arrive qu’on puisse voir un groupe de jaseurs se percher dans un arbre, un sorbier par exemple, et le vider complètement de ses fruits en quelques instants. Les jaseurs raffolent particulièrement des fruits très mûrs, dans lesquels les sucres se sont transformés en alcool. Après s’être empiffrés de fruits alcoolisés, on peut parfois observer des jaseurs pompettes, couchés dans la pelouse ou perchés sur des branches la tête à l’envers!

L’oriole de Baltimore, aussi appelé oriole du Nord, est un autre oiseau qui a la réputation d’être très friand de petits fruits comme les bleuets, les framboises, les gadelles et les baies de sureau. Toutefois, sa préférence va aux oranges. On peut présenter aux orioles des oranges coupées en deux disposées dans une petite cage métallique dans laquelle on met habituellement du suif, ou simplement piquées sur des branches. En outre, les orioles ne peuvent absolument pas résister au goût de la gelée de pomme. Si on leur offre cette gelée au printemps, en mai et en juin, il semble que les orioles adultes en nourrissent également leurs rejetons.

Ils adorent les fruits!

L’un des meilleurs moyens d’attirer des oiseaux dans votre jardin est certainement d’y installer des mangeoires. Vous pouvez aussi espérer accueillir dans votre cour une foule d’espèces d’oiseaux frugivores comme le cardinal rouge, le jaseur d’Amérique, le merle d’Amérique, le moqueur et le roselin familier, en y aménageant un jardin composé de végétaux qu’ils prisent tant pour se nourrir que pour s’abriter et s’y nicher.

Plus un jardin comprend d’espèces végétales diverses, plus on augmente les chances de voir de nombreuses espèces d’oiseaux le fréquenter. Un aménagement planté d’arbres feuillus et de conifères, d’arbustes produisant des fruits ainsi que de plantes vivaces et annuelles aux graines comestibles sera fort apprécié par les oiseaux. Voici la description de quelques végétaux qui produisent des fruits dont se délectent les oiseaux.

Au printemps, l’aronia présente une jolie floraison blanche qui dure près d’une vingtaine de jours. Plus tard, en juillet, cet arbuste forme des petits fruits violet foncé qui prennent rapidement une teinte noire et persistent parfois quelques semaines avant d’être mangés par les oiseaux.

Ce gros arbuste, qui peut aussi prendre la forme d’un petit arbre, est l’une des espèces ligneuses les plus adaptables qui soient. Il pousse aussi bien dans les terres acides bien drainées, voire temporairement sèches, que dans les sols calcaires humides situés aux abords des cours d’eau. Sa floraison printanière attire certains insectes pollinisateurs et des papillons, alors que ses fruits blancs portés par des pédicelles rouges sont appréciés de plusieurs espèces d’oiseaux.

Le pommetier de Sargent est un petit arbre au tronc court surmonté par une frondaison très dense. Sa floraison printanière attire de nombreux insectes pollinisateurs et les jolis fruits rouges qu’il produit vers la fin de l’été persistent jusqu’à l’hiver, alors qu’ils sont mangés par les oiseaux.

Le sorbier des montagnes est assurément l’un de nos plus beaux arbres indigènes. En plus d’arborer une magnifique floraison vers la fin du printemps, il produit une abondance de jolis fruits rouge orangé qui restent accrochés aux branches pendant plusieurs mois... si les oiseaux ne les ont pas découverts! Il arrive parfois qu’on puisse observer un groupe de jaseurs d’Amérique se percher dans un sorbier et dévorer tous les fruits qu’il porte en quelques minutes!

La phytolaque d’Amérique est une grande plante vivace, dont la fructification fort décorative est très appréciée par certaines espèces d’oiseaux, dont le merle d’Amérique. Les fruits de la phytolaque sont cependant toxiques pour les êtres humains. Portés par des pédicelles de couleur rose vif, ses fruits sont d’abord verts, puis ils tournent au violet foncé lorsqu’ils atteignent leur maturité. Le cardinal et le merle bleu de l’Est sont particulièrement friands des fruits juteux de la phytolaque.

Aronia noir

Photo fournie par Albert Mondor

Hauteur: 1,80 m

1,80 m Largeur: 1,50 m

1,50 m Floraison: blanche à la fin de mai et au début de juin

blanche à la fin de mai et au début de juin Fructification: noire de juillet jusqu’au début de l’hiver

noire de juillet jusqu’au début de l’hiver Ensoleillement: soleil, mi-ombre, ombre légère

soleil, mi-ombre, ombre légère Sol: s’adapte à divers types de sols frais, mais bien drainés

s’adapte à divers types de sols frais, mais bien drainés Rusticité: arbuste rustique en zone 2

Cornouiller à grappes

Photo fournie par Albert Mondor

Hauteur: 3 m

Largeur: 3 m

Floraison: blanche en mai

Fructification: blanche d’août à octobre

Ensoleillement: soleil, mi-ombre, ombre légère

Sol: s’adapte à divers types de sols

Rusticité: zone 2 b

Pommetier de Sargent «Tina»

Photo fournie par Albert Mondor

Hauteur: 2 m

Largeur: 1,50 m

Floraison: blanche en mai

Fructification: rouge d’août à novembre, persistant ensuite une partie de l’hiver

Ensoleillement: soleil

Sol: s’adapte à divers types de sols bien drainés

Rusticité: zone 2

Sorbier de montagnes

Photo fournie par Albert Mondor

Hauteur: 10 m

Largeur: 6 m

Floraison: blanche à la fin de juin

Fructification: orange foncé d’août à octobre, persistant ensuite une partie de l’hiver

Ensoleillement: soleil, mi-ombre

Sol: s’adapte à divers types de sols légers et bien drainés

Rusticité: arbre rustique en zone 1

Phytolaque d’Amérique

Photo fournie par Albert Mondor

Hauteur: 2 m

Largeur: 1,50 m

Floraison: blanche en juillet

Fructification: violette d’août à novembre

Ensoleillement: soleil, mi-ombre

Sol: riche et humide

Rusticité: vivace rustique en zone 4