Avoir un médecin de famille, est-ce vraiment nécessaire ?

Tout le monde s’entend pour dire que nous avons un système de santé qui est à la base excellent, mais qui malheureusement s’épuise. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien moi je réponds que c’est à cause de la trop grande autorité exercée par le Collège des médecins. Qui est spécialiste des médicaments ? Le pharmacien bien évidemment.

Qui est spécialiste des muscles et des articulations ? Le physiothérapeute ainsi que tous les autres thérapeutes qui ont des compétences en traitement des muscles et des articulations. Qui a la formation pour recevoir des patients et bien les diriger vers les compétences dont ils ont besoin pour se soigner ? Les infirmières ainsi que les infirmières praticiennes.

Dites-moi donc alors pourquoi je dois absolument consulter un médecin avant de prendre un rendez-vous en radiologie, alors que d’autres professions pourraient le faire à sa place et tout aussi bien ? N’est-il pas fini le temps où le grand Docteur avait tous les pouvoirs ? L’Ordre des médecins, représenté par le Collège des médecins, devrait se rajeunir et faire de la place pour tout le monde.

Je suis une hygiéniste dentaire, et après seulement 40 ans d’existence, nous avons enfin obtenu notre autonomie cette année. Comment se fait-il que les infirmières ne l’aient pas encore après une aussi longue existence ?

Carole

Vous êtes mal renseignée car il existe un Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Par contre il est vrai que son pouvoir est encore limité par certaines obligations imposées par le Collège des médecins.