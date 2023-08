Psycho : comment mieux gérer ses émotions et son stress à l'aide de la sophrologie

Saviez-vous que la sophrologie est un outil pour réduire notre niveau de stress, permettant de relâcher les tensions physiques et mentales ? De plus, la sophrologie est utilisée pour augmenter nos niveaux d’énergie et de créativité. Nul besoin d’être un moine bouddhiste pour s’adonner à cette pratique. Suffit d’un bon livre avec les bonnes techniques et d’y consacrer quelques minutes par jour pour profiter de tous ses bienfaits.

Les origines de la sophrologie remontent au début des années 1960. Elle se veut un mélange de diverses techniques orientales de respiration, de yoga, de méditation et même d’hypnose. Issue des principes d’hindouisme, de bouddhisme et de taoïsme, elle a pour objectif d’accroître notre potentiel et nos performances de manière détendue en utilisant également notre propre créativité.

La sophrologie d’aujourd’hui a progressé et s’est développée dans le milieu médical, clinique et thérapeutique reposant sur l’anatomie, la neurophysiologie et la neuropsychologie.

Ainsi, cela permet de développer notre intuition et notre intelligence émotionnelle de manière positive tout en permettant de créer de meilleures possibilités d’adaptation aux individus pour mieux vivre dans notre société actuelle.

Dans son livre, l’auteure propose 121 exercices adaptés selon les besoins de chacun. Que l’on soit matinal ou nocturne, on trouve ce qui est le plus approprié pour nous.

On peut même utiliser certaines techniques dans le transport en commun, notamment pour apprendre à se détendre en respirant mieux et en utilisant des techniques de visualisation. Il est aussi possible de faire les exercices proposés dans son lit avant de se lever ou encore au coucher en moins de dix minutes.

Photo fournie par les éditions Le souffle d’or

Plusieurs bienfaits

Afin de percevoir les bienfaits de la sophrologie, il faudra bien évidemment plus d’une séance d’entraînement, mais déjà, en un mois de pratique quotidiennement, vous verrez certains maux s’atténuer, vous aurez repris un certain contrôle sur votre vitalité, vos pensées auront tendance à moins s’emballer inutilement et vous vivrez vos émotions de manière plus équilibrée.

En effet, ceux qui s’adonnent sérieusement à la sophrologie, même si ce n’est pas encore prouvé scientifiquement, observeraient, selon plusieurs spécialistes, de nombreux bienfaits.

En plus de réduire les tensions musculaires et de réduire le niveau de stress, elle permet d’augmenter la concentration et de renforcer la mémorisation. Elle peut également réduire la fatigue, vaincre les problèmes liés à l’insomnie, les problèmes associés à la digestion, les crises d’angoisse ainsi que la douleur chronique, l’arthrose, l’arthrite ou encore les migraines. Pour certains, ces techniques sont venues à bout de certaines phobies, de dépression, et ont amélioré la gestion de crises d’asthme. De surcroît, la sophrologie permettrait de renforcer le système immunitaire.

Ainsi, petit à petit, la visualisation associée à une bonne respiration favoriserait un meilleur dialogue entre le corps et l’esprit permettant de voir l’évolution de la vie de manière plus positive.

Choisir le bonheur

L’auteure cherche à transmettre la joie, la douceur et l’amour afin que chacun puisse vivre de manière harmonieuse. Pour ce faire, il est important d’explorer les capacités de chaque individu ainsi que ses qualités. Puisque nous avons tous des richesses intérieures, il est important d’apprendre à les exploiter. En faisant bon usage de ses qualités, on gagne sur le plan émotionnel et mental en trouvant un meilleur équilibre au quotidien. Il suffit parfois d’apprendre à poser un nouveau regard sur soi pour évoluer vers le mieux-être.

Vous avez une foule de ressources en vous sans vous en rendre compte, car malheureusement, on avance trop souvent sans réfléchir un peu comme un robot. En prenant conscience de son potentiel et de ses capacités souvent non utilisés, on peut changer de vie radicalement et apprendre à vivre heureux selon sa propre définition du bonheur. C’est ce qu’on appelle vivre en toute sérénité.