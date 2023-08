Congestion du pont Pierre-Laporte: le pire a été évité selon le MTQ

Contrairement à ce qui était prévu, les travaux sur le pont Risi n’auront finalement pas causé de congestion monstre sur le pont Pierre-Laporte cette fin de semaine, à l’exception d’un petit bouchon de circulation en début soirée dimanche du côté de la Rive-Sud.

Trois voies sur six étaient accessibles sur le principal lien interrives de la région de Québec, de vendredi à ce matin, en raison d’importants travaux sur le pont Risi, qui enjambe la rivière Chaudière à quelques centaines de mètres du pont Laporte.

Même si ce n’était pas totalement fluide, le pire a toutefois pu être évité cette fin de semaine alors qu’il était majoritairement possible de circuler entre les deux rives sans trop de difficultés, au grand plaisir du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTQ).

«Ça a bien été, nous n’avons pas eu de problèmes majeurs. Aujourd’hui [dimanche], il y a un peu plus de monde sur le réseau, il y a eu quelques accrochages et d’autres événements, mais rien de majeur à signaler», a mentionné la porte-parole du MTQ, Émilie Lord dimanche en début de soirée.

Une bonne collaboration

Tout porte à croire que la population a semblé avoir entendu le message fait par le MTQ en début de semaine qui demandait aux automobilistes d’éviter le secteur au courant de la fin de semaine.

« On a eu une très bonne collaboration des citoyens et ça a été gage de succès. On avait demandé aux gens de ne pas circuler si ce n’était pas essentiel pour nous donner une chance, et l’appel a été entendu», a tenu à souligner la porte-parole.

D’après les projections du MTQ, le débit de passages aurait pu chuter à 1300 véhicules à l’heure sur le pont Pierre-Laporte lors de la période de travaux intensifs comparativement à environ 4000 véhicules lorsqu’il n’y a pas de travaux dans le secteur. Le pire semble toutefois avoir été évité.

Quelques accrochages, ralentissements et comportements répréhensibles comme des excès de vitesse dans les zones de travaux ont toutefois pu être observés, toujours selon la porte-parole.

Fenêtre limitée

Questionnée à savoir ce qui explique le choix du MTQ de lancer un chantier éclair de 10 M$ comme celui-ci à quelques jours de la rentrée, la porte-parole Émilie Lord soutient que la fenêtre d’intervention possible «était très limitée» pour remplacer le joint défectueux qui avait provoqué un accident en mars 2022.

«L’été, on a plusieurs contraintes. Fin juin, début juillet, il y a deux longues fins de semaine. Ensuite, c’est le Festival d’été de Québec, puis les vacances de la construction. C’est vraiment la seule fenêtre qu’on avait avant la rentrée», précise-t-elle.

Pour l’instant, elle confirme également que les travaux avancent toujours selon l’échéance. Ce n’est toutefois que partie remise pour les automobilistes, puisqu’une autre vague de travaux sur le même chantier est prévue du 22 au 25 septembre prochain.