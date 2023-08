[EN IMAGES] Petit retour dans le temps : Québec dans la lorgnette de Louisa Anne Whitworth-Aylmer

Pas besoin d’avoir un doctorat en histoire pour apprécier les images du passé! Les représentations anciennes (aussi bien les dessins que les photographies d’autrefois) captent l’attention et nous fascinent par la multitude de petits détails qu’on y retrouve. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir quelques facettes historiques de Québec et des alentours grâce aux images collectionnées par une passionnée qui a visité notre belle région dans les années 1830 : Louise Anne Whitworth-Aylmer. Dans un article paru précédemment , il était possible d’admirer dix illustrations tirées de son carnet. Aujourd’hui, découvrons quelques-autres œuvres collectionnées par lady Aylmer! Mais avant, intéressons-nous un peu à cette personnalité assez peu connue.

Une lady en mission au Canada

Louise Anne Whitworth-Aylmer est née en Grande-Bretagne vers 1777. Elle est la fille de sir John Call, un ingénieur et baronnet anglais. En 1801, elle convole en justes noces avec lord Matthew Whitworth-Aylmer, officier de l’armée britannique et 5e baron Aylmer. Ce dernier est nommé gouverneur général du Canada en 1831. C’est dans ce contexte que le couple traverse l’océan Atlantique pour venir s’établir en Amérique du Nord pendant ce mandat de quatre ans... et que lady Aylmer découvre un pays qui transformera à jamais sa vision du monde!

Après ce mandat au Canada, le couple retourne en Angleterre. Lord Aylmer meurt en 1850. Lady Aylmer lui survit une douzaine d’années et décède le 13 avril 1862, à l’âge plus que vénérable de 85 ans.

Fascinée par le pays et par ses artistes

Comme plusieurs femmes de cette époque, Louise Anne Whitworth-Aylmer tient un journal, sorte de carnet de bord dans lequel elle exprime ses sentiments à l’égard des Canadiens français et de leur mode de vie, ainsi que des paysages époustouflants qu’elle traverse lors de ses déplacements à travers la colonie. En plus des lettres adressées à ses nièces restées en Angleterre et des notes quotidiennes (bien sûr rédigées dans sa langue maternelle), ce journal contient de quelques coupures de journaux, tantôt en français, tantôt en anglais.

Et surtout, le journal de notre belle lady recèle bien exactement 40 dessins et peintures à l’aquarelle. Ces illustrations, qui montrent divers panoramas et scènes du quotidien dans la vallée du Saint-Laurent et ses environs, ne sont toutefois pas de sa propre main. Contrairement à sa compatriote Elizabeth Simcoe (1762-1850), épouse du lieutenant-gouverneur du Haut-Canada John Graves Simcoe qui peignait de jolies aquarelles dans ses carnets de voyage, lady Aylmer de semble pas avoir démontré de talent artistique. En revanche, elle a l’œil pour apprécier celui des autres! Son journal contient en effet des dessins et aquarelles (des originaux) de plusieurs artistes de l’époque, dont John Grant et surtout James Pattison Cockburn. Plusieurs illustrations ne sont toutefois pas signées. Portant le titre de Recollections of Canada, le journal original de lady Aylmer est conservé par la BAnQ au centre d’archives de Québec.

À présent, examinons plus en détail quelques-unes des illustrations ornant le journal de lady Aylmer.

Les transports, une source de fascination

La débrouillardise des Canadiens, notamment en matière de transport et tout particulièrement pendant la saison froide, est un élément de fascination qui revient dans la plupart des témoignages des visiteurs du 19e siècle. Louise Anne Whitworth-Aylmer ne fait pas exception : son journal fait état des défis liés aux déplacements hivernaux... et elle ne se prive pas pour collectionner quelques images représentant des carrioles hippomobiles (tirées par des chevaux) avec leurs passagers.

Remarquons d’ailleurs les grosses pelisses de fourrure qui emmitouflent les deux personnes prenant place dans la voiture : ces chaudes couvertures portent le joli nom de « robes de carrioles »!

Dans cet autre dessin conservé dans le journal de lady Aylmer et intitulé « En route for Montreal », l’artiste a représenté trois personnages installés dans une carriole assez sommaire et peu ornementée, tirée par un seul cheval. Dans le phylactère de gauche, on peut lire « Ça va bien ». Celui de gauche, prononcé par le personnage assis à l’arrière sur les malles, est en revanche quasi illisible... mais on peut imaginer qu’il exprime un certain inconfort : après tout, la route entre Québec et Montréal en carriole, au 19e siècle, représente toute une équipée!

Une ville portuaire

Québec a été, pendant une partie du 19e siècle, l’un des ports majeurs de l’Amérique du Nord. Il faut se rappeler qu’en raison des conflits qui agitaient l’Europe dans les années 1820-1830, notamment en raison des guerres napoléoniennes, l’Angleterre s’était retrouvée privée de son accès au bois des pays de la mer Baltique : elle s’était donc tournée vers sa colonie pour s’approvisionner. C’était la grande époque des chantiers de coupe et des grands « trains » de bois flotté que d’intrépides « cageux » acheminaient vers Québec pour y être débité et mis sur des navires à destination de la Grande-Bretagne. Sur cette image collectionnée par lady Aylmer, on remarque immédiatement la prédominance de l’activité maritime.

Sur cette autre œuvre très colorée figurant dans le journal de lady Aylmer, qui montre un point de vue à partir de la rive sud, on peut constater que de nombreuses embarcations mouillent à proximité de Québec. Mais le tout est en plan éloigné, mettant surtout l’emphase sur le premier plan où on peut voir deux personnages et leur chien flâner en observant la scène. Ce type de représentation bucolique, montrant des panoramas naturels où quelques individus semblent simplement profiter du moment, est typique du 19e siècle!

Enfin, cette autre représentation sépia, tout en montrant presque le même point de vue, est néanmoins un peu plus près de la rive... et surtout, fait intéressant, l’angle permet de discerner un chantier naval, niché dans une anse de la Pointe-Lévy, ce qui rappelle l’ancienneté de cette activité économique dans le secteur de la rive-sud! Certaines choses persistent dans le temps, au-delà des siècles. Ces belles images collectionnées par lady Aylmer permettent de s’en rappeler.