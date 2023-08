Football universitaire: une belle histoire persévérance pour un ancien joueur étoile du Rouge et Or

Papa d’une petite fille de 13 mois et plus léger de 30 livres, le gentil géant Kétel Assé est de retour avec le Rouge et Or de l’Université Laval où il complètera ses études au plus grand bonheur de sa mère.

L’ancien bloqueur étoile du Rouge et Or avait promis à sa mère qu’il complèterait ses études en intervention sportive, mais son passage de deux ans avec le Rouge et Noir d’Ottawa a retardé le projet.

«Ce fut plus long que prévu, mais je suis vraiment fier, a exprimé le gaillard de 6 pi 7 po et 290 livres qui occupe un poste d’adjoint à Carl Brennan sur la ligne offensive depuis le début du camp d’entraînement. Avec mon TDAH et mes problèmes de dyslexie, je prenais trois cours par session et ce ne fut pas toujours facile, mais je suis dans la dernière ligne droite. Il me reste trois cours que je vais compléter à l’automne.»

Une première familiale

Assé réalisera une première lorsqu’il complètera son diplôme universitaire. «Je deviendrai le premier membre de notre famille à obtenir un diplôme universitaire, a-t-il raconté. Mon message aux joueurs est que la plus grande fierté est de terminer tes études. Si tu peux gagner une Coupe Vanier, c’est la combinaison parfaite. Ce fut long avant que je comprenne ça, mais c’est fait. Le football ne dure pas toute ta vie et tu auras besoin de ton diplôme après ta carrière.»

«Retour à la maison»

Résident de Lévis depuis la fin de sa carrière dans la LCF, Assé est très heureux de rejoindre le Rouge et Or avec qui il a remporté la Coupe Vanier en 2016 et 2018. «Je suis content de revenir à la maison, a-t-il imagé. Glen (Constantin) m’offre une belle opportunité. J’ai l’occasion d’apprendre du meilleur entraîneur de ligne offensive au pays en Carl Brennan et je peux m’ouvrir l’esprit sur les autres positions en côtoyant les autres entraîneurs. Je vois cette opportunité comme un gros stage.»

Si sa famille demeure la priorité, Assé souhaite poursuivre dans le football, «Le football est ma passion numéro un et je veux continuer. J’avais fait un stage à Charny, mais je souhaitais obtenir une opportunité dans un calibre plus élevé.»

Assé a encaissé difficilement la décision du Rouge et Noir de le retrancher en 2021. «J’étais amer et j’ai vécu des moments très, très difficiles, a-t-il confié. Ma copine m’a beaucoup aidé à garder le cap. J’ai continué à m’entraîner, mais l’appel n’est jamais venu. Avec le recul, je suis content d’avoir goûté à l’expérience professionnelle et d’avoir obtenu un départ comme bloqueur, ce qui est rare pour un Canadien. Je suis maintenant serein.»