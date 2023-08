Grand bien-cuit de Michel Charette: bien plus que des blagues de gros

Pour le Grand bien-cuit ComediHa! de Michel Charette, les amis et invités du comédien ont su se tenir loin des gags faciles sur son poids, ou plutôt son ancien poids. Le sujet a été abordé, mais toujours dans le bon goût, et surtout, sans tomber dans la répétition.

Peu importe les pointes qu’on lançait en sa direction, samedi soir au Grand Théâtre de Québec, l’acteur et comédien se bidonnait et n’hésitait pas à relancer ceux qui le narguaient dans le cadre de son bien-cuit.

Michel Charette a défriché le terrain, en vue de son premier one man show, qu’il prépare présentement. Ce premier spectacle solo a d’ailleurs fait l’objet des plaisanteries de ses confrères humoristes. Le reste de sa carrière a été passé au peigne fin; de Radio enfer, aux Boys, jusqu’au théâtre et à ses rôles au petit écran.

Les invités n’ont pas manqué de souligner non plus la fâcheuse habitude du comédien à trébucher, et ce même quand son rôle ne le demande pas. Les vidéos de lui qui tombe ont bien fait rire la foule.

Du tac au tac avec ceux qui lui ont fait la vie dure toute la soirée, Michel Charette a brillé lorsqu’est venu le temps de prendre place derrière le lutrin et de remettre le change à ses collègues.

Un animateur tout désigné

Le choix d’y aller avec Phil Roy comme animateur ne pouvait pas être meilleur. Son sens de l’autodérision, surtout concernant son poids et sa forme physique, a préparé le terrain de la plus charismatique des façons pour le genre d’humour auquel on pouvait s’attendre en regardant Michel Charette se faire cuisiner.

L’animateur a toutefois évité la redondance, narguant l’acteur et comédien sur l’ensemble de sa carrière et effleurant sa vie personnelle, toujours en portant attention aux sept autres invités assis sur la scène.

Un vieil ami

Vincent Bolduc est un ami de longue date de Michel Charette et il s’est permis un tour du côté de leurs jeunes années pour se moquer de lui. Visiblement, celui qui passait au tordeur avait le sens de la fête et ne se gênait pas pour montrer sa carte de l’Union des artistes lorsqu’il sortait; une blague qui l’a bien fait réagir.

Dans le bon goût, Bolduc s’en est pris au poids de son vieil ami et à ses anciennes habitudes alimentaires, mentionnant qu’il était beaucoup plus « cool » quand il ne prenait pas soin de lui. Le rôti a tout reçu avec la tête bien haute avant de se faire complimenter sur sa remise en forme et sur son courage par celui qui le narguait.

Gildor Roy: d’une main de maître

Michel Charette voyait son tour arriver avec fébrilité lorsque l’acteur et comédien Gildor Roy cuisinait à tour de rôle les autres invités. L’attente n’aura pas été en vain pour le visage de la soirée, qui a passé son temps à se bidonner pendant que son ancien coéquipier dans Les Boys 4 s’acharnait sur son cas.

Marcel Tremblay / Agence QMI

La femme de Michel Charette, Marie-Claude, qui était assise aux premières loges, n’a pas été épargnée par les gags de Gildor Roy. Ce dernier a terminé son numéro en prononçant quelques mots en espagnol; un clin d’œil aux origines de la femme.

« Là, t’auras pas le choix de parler à ta belle-mère », a-t-il lancé à son ami, en français, avant de laisser sa place à Réal Béland.

Caporale Carole

Silvi Tourigny a ajouté des épaulettes scintillantes à l’habituel col roulé beige de son personnage de Carole.

Avant de s’en prendre à tous les invités avec son air glacial, l’humoriste a bien fait rigoler la foule en méprenant Michel Charette pour Michel Barrette.

La vedette de la soirée n’a pas eu à attendre longtemps avant de se faire présenter le four. Lorsque Carole s’est penchée sur son dossier, elle s’est assurée d’éplucher sa carrière en entier, en l’écorchant autant sur ses rôles au théâtre, qu’au petit et au grand écran.

Le King des ados

Réal Béland a fait ressurgir son personnage du King des ados pour s’adresser à Michel Charette, au grand plaisir du public. L’habitué du ComediHa! 2023 était tout sauf rouillé lorsqu’il a enfilé sa perruque et son costume aux touches orangées, servant absurdité, humour et arrogance à son bon ami, ainsi qu’à tous les invités.

Marcel Tremblay / Agence QMI

D’acteur à humoriste sans complexe

Même si Vincent-Guillaume Otis ne porte normalement pas le chapeau d’humoriste, rien n’en paraissait. Charismatique, éloquent, et bien entendu, tout en humour, l’acteur qui s’est fait remarquer dans le film Babine est arrivé prêt à mettre son ami Michel Charette sur la broche.

Les spectateurs, les invités, mais surtout le principal intéressé ont tous été ravis par le numéro de l’acteur de 45 ans.

« Comme dans District 31, il vole le show ! », a lancé celui se faisait rôtir, à son interlocuteur.

Vincent-Guillaume Otis a marché du côté plus personnel de sa relation avec Michel Charette en évoquant leurs projets communs et les cours de chasse qu’ils ont suivis ensemble, en terminant en lui témoignant son amour et son respect.

La foule lui a réservé une belle ovation debout lorsqu’il a regagné son fauteuil.

Jessica Barker ne rate pas la cible

La co-animatrice de Michel Charette à Rouge FM, Jessica Barker, a visé en plein dans le mile. Celle qui s’est fait connaitre pour son rôle dans Les Intrépides, dans les années 1990, a écorché le principal intéressé sur ses prestations radiophoniques et sur ses qualités de père absent, sous les rires retentissants du Grand Théâtre de Québec.

La complicité entre Michel Charette et celle qui l’apprêtait était palpable, surtout lorsqu’elle y est allée d’un gag concernant sa femme.

« Ça doit être pour ça que ta blonde fait son Droit; pour être sûre d’avoir la garde des enfants », lui a-t-elle lancé, avant qu’il ne s’esclaffe de rire.

Daniel Savoie, ou Patrice Lemieux

Daniel Savoie a pris place au lutrin après Jessica Barker, et il a décidé de s’attaquer au physique de son interlocuteur en incarnant son personnage de Patrice Lemieux, l’éloquent joueur de hockey.

Toujours dans le bon goût, l’humoriste a, comme son personnage nous en a habitué, bafoué toutes les expressions possibles, tout en se moquant du fameux personnage de Po-Paul, qu’incarnait Michel Charette dans Les Boys.