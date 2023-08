Le Festival de musique émergente 2023 en 6 spectacles à ne pas manquer

La 21e édition du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue est à nos portes! Qui aller voir? Marilyne Lacombe, directrice de la programmation, nous pointe six pépites musicales incontournables!

Alors que récemment l’équipe du populaire événement a été presque entièrement renouvelée, de nombreux yeux étaient tournés vers la programmation de la 21e édition, qui se tiendra du 31 août au 3 septembre. Irait-on vers une affirmation de l’identité du festival ou plutôt vers un vent de renouveau?

«Un peu des deux, répond Marilyne Lacombe. L’idée était d’apporter de la fraîcheur avec une programmation qui se distingue. Cela dit, cette direction faisait déjà partie de l’ADN du FME. Le flambeau est passé, et on poursuit dans une optique de découvertes!»

Entre de gros noms comme Karkwa, Les Louanges, FouKi, Imposs et Milk & Bone, de nombreux artistes sont aussi à découvrir. Marilyne Lacombe nous aiguille en nous laissant un bon conseil au passage: « Le but du FME n’est pas nécessairement d’aller voir l’artiste qu’on a écouté toute l’année, mais plutôt de découvrir ceux qu’on va écouter l’année prochaine!»

6 suggestions de la directrice de la programmation

Myst Milano

L’artiste queer qui a vu son premier album Shapeshyfter nommé dans la longue liste du Polaris 2022 est tombé dans l’œil de Marilyne Lacombe. «Probablement la plus belle surprise hip-hop de l’année! Très contente de présenter ce talent de Toronto dans un festival québécois. »

Le 31 août à 23h à la Scène Hydro-Québec du Petit Théâtre du Vieux Noranda

Annie-Claude Deschênes

L’artiste, qu’on a pu connaître au sein de Duchess Says et PYPY, est de retour avec un projet solo. «Un mélange complètement éclaté entre synth pop, musique électronique et visuels immersifs, autour d’un concept sur les manières à table!»

Le 1er septembre à minuit à la Scène Hydro-Québec du Petit Théâtre du Vieux Noranda

Tess Parks

Joli coup de la directrice de la programmation! «J’essaie de la booker depuis 2016! C’est une artiste canadienne rock psychédélique qui a une super carrière en Europe. Un gros morceau qu’on pourra voir en première partie de Karkwa. Ce sera une soirée unique!»

Le 2 septembre à 21h au Paramount

Jonathan Bree

«Sûrement un des artistes qu’on a fait venir du plus loin de l’histoire du festival! Jonathan Bree, de Nouvelle-Zélande, nous arrive avec un univers électronique synth pop un peu vintage, des danseurs, des costumes... Même s’il n’est pas très connu ici, c’est une légende musicale!»

Le 2 septembre à 20h à la Scène Vidéotron

Elisapie

L’artiste inuk viendra présenter son nouvel album de reprises Inuktitut en primeur au FME. «Définitivement un incontournable! Elisapie revisitera de grands classiques que tout le monde connaît en inuktitut, de Blondie à Metallica en passant par les Rolling Stones... Ça risque d’être très spécial.»

Le 1er septembre à 22h au Paramount

Ammar 808

Envie de danser? La directrice de la programmation propose d’aller faire un tour du côté d’Ammar 808 à la Nuit électro. «DJ tunisien basé à Bruxelles, Ammar 808 s’inspire de musiques traditionnelles pour proposer une sorte d’exorcisme thérapeutique à travers la musique électronique.» Ça promet!

Le 2 septembre à 23h à la Scène Hydro-Québec du Petit Théâtre du Vieux Noranda

Le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue (FME) se tiendra du 31 août au 3 septembre. Pour toutes les informations, c’est ici.