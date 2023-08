Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent, annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Ladies Night

Capitole de Québec

Du 23 au 26 août, 20 h 30

Dans une mise en scène de Denis Bouchard et des chorégraphies originales de Jean-Marc Généreux, assistez à la version revampée de Ladies Night avec Joey Scarpellino dans le rôle de Sylvain, Sébastien Leblanc, Patrick Emmanuel Abellard, Guillaume Rodrigue, Julie Ringuette et le Striperman, un de vos comédiens chouchous dans le rôle de Gérald. Ces personnages d’une ville ouvrière, qui décident de proposer un « striptease » d’hommes lorsqu’ils se retrouvent sans travail, réussiront-ils à épater la foule ?

►56,53 $, theatrecapitole.com/fr/spectacles/

Matthieu Pepper

Photo tirée du site lachapellespectacles.com

La Chapelle spectacles, présenté dans la salle du Théâtre jeunesse Les Gros Becs

25 août, 20 h

En pleine création de son premier spectacle solo en carrière, Matthieu Pepper va à la rencontre du public en lui proposant « un heureux mélange de poésie, de hip-hop, de nourriture indienne et d’acériculture ». Un spectacle qui promet !

►35 $, lachapellespectacles.com

domlebo

Photo tirée du site felixleclerc.com

Espace Félix-Leclerc, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

25 août, 15 h

L’ancien batteur du groupe Les Cowboys Fringants, domlebo, est « inventeur de chansons et artiste engagé, comme ses œuvres ». Il propose un tour de chant qui parcourt l’histoire de la musique québécoise ainsi que quelques compositions originales aux mélodies accrocheuses. Apportez vos chaises pour assister à ce spectacle extérieur, qui sera présenté à l’intérieur en cas de pluie.

►Gratuit, réservez votre place sur le site felixleclerc.com

Par-dessus les passerelles

Passerelles de la Tortue et des Trois-Sœurs

Du 24 au 27 août, heures variées

Par Épisode investira deux passerelles qui traversent la rivière Saint-Charles en faisant revivre, par le biais du théâtre interactif, les différentes transformations de ce cours d’eau. Chaque passerelle sera l’hôte d’un spectacle différent, d’une vingtaine de minutes. Les spectateurs pourront apprécier les deux créations, l’une à la suite de l’autre, en passant de la première passerelle à la seconde. Rendez-vous à l’entrée nord de ces passerelles : une équipe vous dirigera.

►Gratuit, productionsepisode.com/spectacles/pdlp

Spectacles des Fêtes gourmandes de Neuville

Photo tirée du site web de l’événement. Crédit FOV / Oval

230, rue du Père-Rhéaume, derrière l’hôtel de ville de Neuville

Du 24 au 27 août, heures variées

Les Fêtes gourmandes de Neuville sont non seulement l’occasion de découvrir des producteurs et des entreprises gourmandes d’ici, mais aussi de s’en mettre plein la vue et les oreilles avec des spectacles. Venez voir Gregory Charles (24 août, 20 h 45), Sara Dufour (25 août, 20 h), Salebarbes (25 août, 21 h 30), Brittany Kennell (26 août, 20 h), Matt Lang (26 août 21 h 15) et rencontrer différents talents en visitant l’allée artistique.

►35 $ par spectacle ou passeport à 85 $, fetesgourmandesneuville.com

Festival des Arts de la Rue de Québec

Photo tirée de la page Facebook du Domaine Maizerets

Domaine Maizerets

26 et 27 août, de 11 h à 16 h

Deux journées de spectacles et d’activités attendent les familles lors du Festival des Arts de la Rue de Québec. Elles seront émerveillées par les talents d’artistes multidisciplinaires (humour, acrobatie, magie, jeux participatifs, art visuel, théâtre, marionnettes, personnages déambulant, danse, musique, chanson, etc.) qui performeront lors de spectacles continus d’une durée de 15 à 50 minutes en plein air. L’édition 2023 sera bonifiée de deux parades par jour pendant lesquelles une sélection d’artistes se pavaneront devant le château Maizerets et à travers les sentiers du parc.

►Gratuit, domainemaizerets.com

Les étés souterrains

Photo tirée de la page Facebook du Théâtre La Bordée

Théâtre La Bordée

Du 22 août au 2 septembre, 19 h 30 ou 16 h

Dans ce solo mis en scène par Édith Patenaude, Guylaine Tremblay incarne une enseignante de littérature à Montréal, qui passe ses étés à la campagne dans le Sud de la France. Intransigeante, elle aime débattre, questionner l’ordre établi et se rendre utile en paroles et en actes, sans rendre de comptes à personne... jusqu’à ce que la vie vienne ébranler son corps et ses convictions les plus profondes. Dans cette pièce, l’auteur Steve Gagnon explore les raisons pour lesquelles notre façon de voir les choses peut se transformer au gré des épreuves.

►45 $, bordee.qc.ca

Paisibles déferlantes

Maison Tessier-Dit-Laplante

Jusqu’au 3 septembre

Catherine Lebel Ouellet, Catherine Valois, Joanne Gauthier et Maggie Jalbert, toutes des artistes céramistes de la relève, se réunissent pour présenter les œuvres de leur collectif : Paisibles Déferlantes. Leur dossier artistique souligne qu’elles « tissent des liens entre le phénomène de la marée et ce qui les définit comme femmes artistes émergentes : oscillantes, déferlantes, houleuses et puissantes ». Présentée par la Société d’art et d’histoire de Beauport, l’exposition offre une vue multigénérationnelle du travail de la céramique, tantôt traditionnel, tantôt expérimental.

►Gratuit, sahb.ca