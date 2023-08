Paris Hilton : « fière d'avoir prouvé que tout le monde avait tort » avec sa carrière de DJ

Paris Hilton se sent « fière » d'avoir prouvé que « tout le monde avait tort » en devenant une DJ à succès.

Lors d'une récente interview avec Us Weekly, la riche héritière, qui est l'une des DJ les mieux rémunérées au monde, a partagé qu'elle était «fière» de son chemin parcouru dans le monde de la musique.

«J'ai toujours cherché à repousser les limites et à explorer les différentes facettes de moi-même, a déclaré la star de 42 ans. La musique a été tellement curative pour moi et l'un des meilleurs moyens pour moi d'exprimer qui je suis. Je me suis juste concentrée sur ce que j'aime et sur le fait d'être sur scène.»

En juillet, Paris Hilton s'est produit à Tomorrowland, le grand festival annuel de danse électronique belge, qui a réuni 600 000 personnes. «J'ai récemment mixé à Tomorrowland devant des centaines de milliers de personnes, et voir le bonheur dans leurs yeux et la façon dont la musique les fait se sentir est une expérience tellement indescriptible, a-t-elle partagé. Ça me rend si fière d'avoir vraiment prouvé que tout le monde avait tort et d'avoir eu un tel succès dans ce monde.»

La star de Simple Life a fait ses débuts en tant que DJ en juin 2012, lorsqu'elle s'est produite au Pop Music Festival à São Paulo, au Brésil. Expliquant comment elle a réussi à se lancer, elle a déclaré: «J'ai [embauché] les meilleures personnes du secteur pour m'apprendre tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet, car c'est en fait très technique. J'ai travaillé très dur pour vraiment faire mes preuves et c'est juste incroyable de pouvoir jouer dans les plus grands festivals de musique du monde et dans les meilleures discothèques et d'apporter mon amour de la musique partout dans le monde.»