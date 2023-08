Prendre de l’âge n’a pas que du bon

Je t’écris parce que depuis quelque temps, je remarque des choses qui me dérangent dans le comportement de mon mari. Est-il possible qu’on devienne plus amer et moins tolérant en vieillissant ? Je le regarde aller depuis un certain temps et j’ai l’impression que oui. Nous sommes à la retraite depuis plus de dix ans, mais ça m’a pris le ralentissement de la pandémie pour prendre le temps de nous regarder vivre. C’est là que je me suis rendu compte que mon mari bougonnait pour tout et pour rien.

Il est sans cesse irrité par ce qu’il lit dans les médias ou ce qu’il entend à la radio ou à la télé. Alors que nous devrions nous réjouir d’être en santé et assez à l’aise financièrement pour voyager et profiter de la vie, il refuse mes propositions sous prétexte que ça coûterait trop cher et que ça n’en vaut pas la peine.

Avec pour résultat que je passe mes grandes journées entre les quatre murs de la maison à l’écouter râler et gueuler contre tout ce qui gravite autour de lui. Pire encore, Louise, il me boude chaque fois que je lui annonce que je vais au cinéma avec une amie, ou encore à une de nos soirées de bridge, où pourtant, avant la pandémie, il m’accompagnait toujours avec plaisir. Comment faire pour qu’il change sa façon d’être ?

Impuissante et frustrée

Malheureusement, on ne peut pas changer les autres. Le seul pouvoir qu’on a c’est sur soi-même. Il va donc falloir que vous preniez le contre-pied de votre mari en augmentant votre résistance à sa mauvaise humeur et à ses refus de vous accompagner au bridge ou même de vous laisser sortir au cinéma avec des amies. Ce ne sera pas simple à faire, mais vous n’avez pas le choix si vous voulez provoquer un changement de sa part.

Autre aspect difficile de l’opération, il va absolument falloir que vous provoquiez de franches explications avec lui pour le rendre conscient de l’effet que son attitude provoque en vous. Une vie à deux ça se réussit dans l’échange en même temps que dans la complicité, et pour y parvenir avec lui, il va falloir vous atteler pour l’acculer au pied du mur, sinon il va vous enterrer avec lui à plus ou moins brève échéance.