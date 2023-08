Quoi lire cet automne?

Du côté des romans étrangers, voici les titres qu’on devrait surveiller à la rentrée.

L’enragé

Photo fournie par les Éditions Grasset

Sorj Chalandon, Éditions Grasset

De tous les romans présentés ici, c’est, pour le moment, le seul qu’on a eu la chance de lire. Alors déjà, on peut vous dire qu’il est vraiment très bon. Très dur, aussi.

Au début du siècle dernier, l’île bretonne de Belle-Île-en-Mer accueillait une colonie pénitentiaire pour mineurs qui n’avait, hélas, rien à envier aux bagnes pour adultes. Ça s’est su en partie grâce à la mutinerie du 27 août 1934. Ce jour-là, les enfants se sont révoltés et 56 d’entre eux ont réussi à s’enfuir. Tous ont été repris sauf un, et c’est l’histoire de ce fugitif que le journaliste et romancier Sorj Chalandon nous raconte avec brio.

Sortie prévue en librairie le 30 août

Sarah, Suzanne et l’écrivain

Photo fournie par les Éditions Gallimard

Éric Reinhardt, Éditions Gallimard

Comme le titre l’indique, il y aura dans ce nouveau Reinhardt trois grands personnages. D’abord l’écrivain, qui va entreprendre de raconter à l’une de ses lectrices l’histoire du livre qu’il compte bientôt écrire. Cette lectrice sera Sarah, une femme dont le mari semble de moins en moins présent, de moins en moins investi dans leur relation. Et puis il y aura Suzanne, l’héroïne du livre de l’écrivain.

D’après ce qu’on a entendu dire, l’intrigue serait aussi intelligente qu’originale. À surveiller !

Sortie prévue en librairie le 14 septembre

L’épaisseur d’un cheveu

Photo fournie par les Éditions Albin Michel

Claire Berest, Éditions Albin Michel

Dès le départ, on sait comment ce roman va se terminer : par la mort de Vive, l’épouse bien-aimée d’Étienne Lechevallier. Bien-aimée ? En fait, peut-être pas tant que ça, puisque c’est lui, le mari, qui va finir par la tuer tard dans la nuit. Mais comment et, surtout, pour quelles raisons ? C’est ce qu’on devrait découvrir au fil des pages, l’autrice ayant décidé de revenir trois jours en arrière pour décrire la réalité de ce couple marié depuis 10 ans qui offrait pourtant toutes les apparences du bonheur.

Sortie prévue en librairie le 23 août

La cité de la victoire

Photo fournie par les Éditions Actes Sud

Salman Rushdie, Éditions Actes Sud

Dans son treizième roman, qui serait apparemment assez proche du conte, l’écrivain américano-britannique Salman Rushdie nous entraîne au XIVe siècle, dans le sud de l’Inde. Là-bas nous attend Pampa Kampana, une jeune fille aux étonnants pouvoirs qui ne tardera pas à créer Bisnaga, la ville de la victoire. Car en plus d’être entièrement dédiée aux arts, cette toute nouvelle cité ne va pas souffrir de la moindre inégalité entre hommes et femmes. Tant pis si le reste de la société continue à être profondément patriarcal.

Un livre dans lequel on a bien sûr très hâte de se plonger.

Sortie prévue en librairie le 14 septembre

Les armes de la lumière

Photo fournie par les Éditions Robert Laffont

Ken Follett, Éditions Robert Laffont

C’est le cinquième et dernier volet de La fresque de Kingsbridge, une saga entamée il y a déjà plus de 30 ans avec le très célèbre bestseller Les piliers de la Terre. Ce nouveau pavé (on nous promet quand même près de 800 pages !) se déroule en pleine révolution industrielle, et de ce fait, on va assister à l’arrivée d’une foule d’inventions, comme les machines à tisser ou les machines à filer. Mais parce qu’elles amèneront pas mal de gens à perdre leur boulot, la transition ne se fera pas sans heurts. Racontée par Ken Follett, cette transition sera forcément captivante. Sans conteste l’un des livres les plus attendus de la rentrée.

Sortie prévue en librairie le 6 octobre

D’autres sorties à surveiller

En août :

Mes pas dans leurs ombres, de Lionel Duroy, Éditions Mialet-Barrault

Le récit du combat, de Luc Lang, Éditions Stock

Psychopompe, d’Amélie Nothomb, Éditions Albin Michel

Et moi, je me contentais de t’aimer, de Rosella Postorino, Éditions Albin Michel

Le grand secours, de Thomas B. Reverdy, Éditions Flammarion

En septembre :

La Justice des hommes, de Santiago H. Amigorena, Éditions P.O.L

Journal d’un scénario, de Fabrice Caro, Éditions Gallimard

Pauvre folle, de Chloé Delaume, Éditions du Seuil

Le Château des Rentiers, d’Agnès Desarthe, Éditions de l’Olivier

Trust, de Hernan Diaz, Éditions de l’Olivier

Frères, d’Alexandre Jardin, Éditions Albin Michel

L’étoile du matin, de Karl Ove Knausgaard, Éditions Denoël

Le portrait de mariage, de Maggie O’Farrell, Éditions Belfond

Le tiers pays, de Karina Sainz Borgo, Éditions Gallimard

La contrée obscure, de David Vann, Éditions Gallmeister

En octobre :