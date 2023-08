Trois morts et 6 blessés dans une fusillade à Seattle

Trois personnes sont mortes et six autres ont été blessées après une fusillade survenue tôt dimanche matin dans un bar à chicha de Seattle, aux États-Unis.

Selon les premières informations fournies par la police de Seattle, la fusillade s’est produite vers 4 h 30 dans un établissement du quartier Mount Baker.

En arrivant sur place, les policiers ont trouvé trois personnes blessées par balles. Les victimes, deux hommes et une femme, ont été transportées dans un centre hospitalier où leurs décès ont été constatés.

Des armes à feu auraient également été trouvées sur place. Aucun suspect n’a pour l’instant été arrêté et une enquête a été ouverte.

«Aucun endroit dans ce pays n’est à l’abri de la terrible épidémie de violence armée, qui se répercute une fois de plus ici à Seattle [...]», a réagi le maire de la ville, Bruce Harrell, dans un communiqué de presse.

«Les fusillades de masse ne peuvent pas devenir banales [et] acceptables [...]. Même si le [Service de police de Seattle] maintient un rythme rapide et record de récupération d’armes à feu – 869 en juillet – il y a encore plus d’armes illégales entre de mauvaises mains qui pourraient être utilisées pour provoquer une autre tragédie comme celle-ci.»