Trump confirme qu'il ne participera pas aux débats des républicains

L'ancien président américain Donald Trump a confirmé dimanche qu'il ne participera pas aux débats des primaires républicaines, dont le premier a lieu mercredi.

«Le public sait qui je suis et quelle présidence réussie j'ai exercée, avec l'indépendance énergétique, des frontières et une armée fortes, les plus importantes réductions d'impôts et de réglementations, pas d'inflation, l'économie la plus forte de l'Histoire, et bien d'autres choses encore. JE NE PARTICIPERAI DONC PAS AUX DÉBATS!», a affirmé le milliardaire sur son réseau social Truth Social.

