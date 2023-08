Un homme de 26 ans assassiné à Ottawa

Les policiers d’Ottawa ont identifié un homme de 26 ans qui a été assassiné au sud-est de la ville, tôt samedi matin, dans un secteur rural.

Dans un communiqué, le Service de police de la Ville d’Ottawa a indiqué que la victime était Granit Ahmeti, un homme d’Ottawa. Ce dernier a été assassiné sur la rue Farmers Way. L’homme a été atteint par balles avant de succomber à ses blessures.

Les policiers ont demandé l’aide de la population, dimanche, pour faire avancer l’enquête.

«Les enquêteurs demandent à tous les résidents et propriétaires d'entreprises dans la région de Farmers Way, Anderson Road, Thunder Road et Piperville Road de vérifier leurs systèmes de sécurité vidéo pour toute activité suspecte entre 2 h et 4h,le 19 août», a dit le Service de police de la Ville d’Ottawa.

L’enquête se poursuit.