Académie canadienne du cinéma et de la télévision - section Québec: Chantal Côté devient DG

Chantal Côté a été nommée directrice générale de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision - section Québec.

Elle a commencé son mandat ce lundi.

«C'est avec une immense joie que je rejoins l'Académie. Mon implication dans cette institution qui me passionne prend désormais une nouvelle ampleur et j'aborderai cette responsabilité avec dévouement. L’Académie se trouve à un tournant de son histoire et je crois en la force de ses membres et à l’importance de leur donner une voix. Je suis profondément honorée de la confiance que l’on m’accorde, et j'ai assurément hâte de collaborer avec tous les membres de notre foisonnante industrie. Ensemble, nous continuerons d’assurer un avenir florissant pour l'Académie et pour notre communauté», a dit Mme Côté dans un communiqué.

Soulignons que Chantal Côté a été directrice déléguée à Montréal pour le Fonds Bell et elle a été première cheffe des services numériques pour les chaînes spécialisées ICI ARTV et ICI EXPLORA de Radio-Canada. Ancienne journaliste culturelle chez le défunt site Canoe, elle a aussi travaillé chez Astral et à TVA comme chef des services numériques.