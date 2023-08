Bilan de mi-saison dans la LCF: les Alouettes créent la surprise

Quand on me demande si je passe un bel été, j’ai tendance à parler des Alouettes, étant affecté à la couverture du club montréalais pour la durée de la saison.

«Je ne regarde pas tellement le football de la Ligue canadienne», avouera l’un.

«Est-ce que les Alouettes ont un bon début de saison?», questionnera l’autre.

La réponse est oui.

Il y a à peu près seulement aux Elks d'Edmonton que les pronostiqueurs prédisaient une campagne moins bonne que celle des Alouettes, en 2023, dans la Ligue canadienne de football (LCF). Or, la formation montréalaise peut se targuer d’afficher un dossier de 6-3 à la mi-saison.

Mieux encore, les trois défaites des Oiseaux ont été subies contre des puissances de la LCF, soit les Blue Bombers de Winnipeg, les Lions de la Colombie-Britannique et les Argonauts de Toronto. Autrement, la troupe de l’entraîneur-chef Jason Maas a réussi à remporter tous ses matchs contre des adversaires à leur portée, incluant la spectaculaire victoire de 25 à 24 signée contre le Rouge et Noir, samedi dernier, à Ottawa.

Ces résultats se traduisent par une deuxième position au classement de la division est, derrière les puissants Argonauts (7-1), champions en titre de la Coupe Grey. Les Alouettes devancent par ailleurs les Tiger-Cats de Hamilton (3-6) et le Rouge et Noir (3-7).

Chapeau à l’unité défensive!

Traditionnellement, les joueurs à l’attaque sont souvent ceux qui récoltent les honneurs et qui se retrouvent sous les projecteurs au football. Or, dans le cas des Alouettes, il faut expliquer une bonne partie de leurs succès par l’efficacité de leur unité défensive depuis le début de la saison.

Ainsi, la formation montréalaise a alloué une moyenne inférieure à 20 points par match durant la première moitié de la campagne. Cela place les Alouettes au deuxième rang de la LCF. Seulement les Lions ont été moins généreux face à l’ennemi.

Au chapitre des points marqués, les Alouettes viennent en quatrième position et, à ce chapitre, il faut rappeler que l’équipe avait été limitée à trois petits points à domicile, le 1er juillet, dans sa première défaite de la saison face aux Blue Bombers.

Des semaines difficiles...

Le club montréalais s’envole justement pour Winnipeg afin d’y affronter les Bombers, jeudi. Si la présente fiche de 6-3 est plus qu’intéressante, elle pourrait devenir beaucoup moins reluisante d’ici la mi-septembre. Les Alouettes recevront effectivement la visite des Lions, le 2 septembre, avant de disputer une série aller-retour contre les Argonauts.

Après la présente séquence de quatre victoires consécutives, il est même possible d'imaginer une série de quatre défaites. Dans le cas contraire, les Alouettes n’en seront pas à leur première surprise de la saison. Rien n’est perdu à l’avance pour les tenaces joueurs de Jason Maas; et la beauté du calendrier, c’est que Montréal aura la vie un peu plus facile en fin de saison. Cela pourrait permettre aux Alouettes d’amorcer les éliminatoires, au début du mois de novembre, avec du vent dans les ailes.

C’est alors que la formation montréalaise suscitera encore davantage l’intérêt du grand public. Pour le moment, les Alouettes ont déjà amélioré considérablement leur position, alors que les preneurs aux livres les identifient désormais comme le quatrième club favori pour remporter la Coupe Grey, derrière les Argonauts, les Blue Bombers et les Lions. L’équipe de football de Montréal est à la recherche d’une première conquête depuis 2010. C’est le seul et unique but!

Depuis le début de la saison 2023 de la LCF

Moyenne de points accordés par match

1 - Lions – 18,7

2 - Alouettes – 19,9

3 - Blue Bombers – 20,8

4 - Argonauts – 21,9

5 - Rouge et Noir – 25,3

6 - Stampeders – 25,5

7 - Elks – 26

8 - Roughriders – 27,2

9 - Tiger-Cats – 27,6

Moyenne de points marqués par match

1 - Argonauts – 33,5

2 - Blue Bombers – 29,7

3 - Lions – 26,2

4 - Alouettes – 24,9

5 - Rouge et Noir – 23,1

6 - Stampeders – 21,7

7 - Roughriders – 21

8 - Tiger-Cats – 18,9

9 - Elks – 15,8