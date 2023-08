Ça passe ou ça casse pour les Blue Jays

La prochaine série des Blue Jays de Toronto, contre les Orioles de Baltimore, pourrait s’avérer déterminante pour la suite des choses, puisqu’à l’heure actuelle, la seule équipe canadienne du baseball majeur ne figure pas dans le portrait éliminatoire.

Ces trois matchs contre l’équipe du Maryland constituent une épine dans le pied pour Toronto (69-56) qui vient de gagner deux de ses trois duels contre les Reds de Cincinnati. Les Orioles (77-47) sont premiers au classement de la section Est de la Ligue américaine et ont remporté huit de leurs 10 matchs contre les Jays cette saison.

Ceux-ci n'auront pas le droit à l'erreur face aux Orioles (77-47). Si l'équipe ne balaye pas la série, les portes d'entrée pour accéder aux séries éliminatoires ne seront plus très nombreuses. L’option la plus probable pour les Jays serait de se qualifier en tant qu’équipe repêchée, puisque les Rays de Tampa Bay (75-51) sont aussi loin devant.

Toronto a un demi-match de retard sur les Mariners de Seattle et une partie sur les Astros de Houston, qui occupent les deux derniers rangs donnant accès aux séries. Les hommes de John Schneider doivent ainsi enregistrer le maximum de victoires possibles afin de se donner un peu de marge de manœuvre. Les Red Sox de Boston (66-58) seront aussi au plus fort de la course.

«Chaque partie est cruciale alors que nous regardons vers une place d’équipe repêchée, a indiqué au réseau Sportsnet après la rencontre de samedi, une victoire de 4 à 3, le frappeur désigné Davis Schneider. Tu dois considérer chaque jour comme le dernier, parce que chaque match est important, surtout au mois d’août. Ce sont les jours les plus difficiles, tout le monde est fatigué, mais il faut pousser et espérer s’en sortir.»

Une grosse frayeur

Dans le succès de 10 à 3 de dimanche face aux Reds, Vladimir Guerrero fils a quitté le match après s'être coincé le doigt durant un élan. Schneider, le gérant des Blue Jays, a toutefois été rassurant sur l'état de santé de sa vedette.

Son état de santé est réévalué quotidiennement, et on s'attend à ce qu'il s’en sorte sans trop de séquelles.

Les Blue Jays auront effectivement besoin de tout leur arsenal offensif pour engranger trois victoires à Baltimore. Ça tombe bien, puisque Bo Bichette, qui est revenu au jeu lors de la série face aux Reds, a été étincelant dimanche avec un circuit et deux points produits.

Schneider a d'ailleurs été éloquent sur l'importance du joueur d’arrêt-court pour son club après la rencontre.

«Bo a été absent pendant deux semaines et il revient avec un triple, a-t-il déclaré. C'est le Bo habituel avec un circuit au champ opposé. Je crois que c'est très bon pour les gars.»

Yusei Kikuchi (9-4) est pressenti pour être le lanceur partant du côté des Jays, mardi. Il devrait être opposé à Grayson Rodriguez (3-3) pour les Orioles.