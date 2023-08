Cégep Limoilou: de la zoothérapie pour une rentrée tout en douceur

Le Cégep Limoilou y est allé d'une initiative peu commune pour rendre le retour en classe un peu plus doux, lors que des milliers de cégépiens reprenaient les études lundi.

Deux visiteurs inusités, Kira et Rio, avaient un mandat bien précis, aller à la rencontre des jeunes et se laisser cajoler.

La zoothérapie a fait ses preuves dans bien des milieux au fil des ans et le Cégep Limoilou y a vu une occasion de créer une belle ambiance en cette rentrée.

Ce lundi matin, le contact est instantané, les deux chiens attirent tous les regards. Et ils ne manquent pas d'attention.

Leur maître, Catherine Lemieux, technicienne en zoothérapie, déambule dans le hall principal avec ses deux acolytes à quatre pattes.

Immédiatement, les mains se tendent pour flatter les bêtes. Les nombreux étudiants rencontrés sont unanimes, ils apprécient l'initiative et voient les effets bénéfiques, notamment la réduction du stress.

Florence, 17 ans, ne cache pas sa fébrilité. Passer du secondaire au Cégep amène un stress pour celle qui nous avoue composer avec l'anxiété sociale. La présence des deux chiens la calme immédiatement.

«Je trouve ça sécurisant parce que c'est tout du nouveau, alors avoir des chiens ça aide à nous calmer et s'adapter à un nouveau milieu», a-t-elle souligné.

Même si la pandémie semble appartenir au passé, bien des jeunes ici ont vécu une partie de leur secondaire en isolement, et ça laisse de traces.

«La pandémie a fragilisé les contacts, mais cette année on a décidé d'aller vers les étudiants. (...) Avec les chiens de zoothérapies, on voit qui est plus stressé et on peut créer le lien avec eux plus rapidement», a expliqué Annick Mainville, intervenante sociale au Cégep de Limoilou.«La pandémie a changé les comportements des jeunes, plusieurs ont développé de l'anxiété sociale en raison des longues périodes de confinement. On trouve ça important, on veut créer le contact humain, aller vers eux. Cela rend les choses plus simples pour les jeunes», a-t-elle ajouté.

Chantal Arbour, directrice générale du Cégep Limoilou, assiste à la rentrée et observe l'impact de l'activité de zoothérapie.«L'une de nos priorités est le bien-être de notre communauté.

Toutes nos activités de la rentrée sont axées sur le bien-être et l'intégration de nos étudiants, on fait tout pour faciliter leur intégration», a-t-elle mentionné.

Mme Arbour est très satisfaite de cette rentrée marquée par la présence de chiens et salue l'initiative lancée par les membres du personnel.

«Toute initiative qui peut permettre à nos étudiants de se sentir bien, c'est génial. Ça peut juste être positif pour nos étudiants», a-t-elle précisé.

Par leur simple présence, ils réussissent ce que les adultes peinent parfois à faire : ils calment les jeunes.

L'expérience est concluante au point où Kira et Rio seront de retour au Cégep pour d'autres périodes particulièrement stressantes pour les étudiants, soit à la mi-session et à la fin de l’année scolaire.