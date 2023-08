Des victimes bien connues dans le drame de Saint-Léandre

Le Bas-Saint-Laurent vit un deuil après que quatre personnes ont perdu la vie samedi dans un grave accident de chantier résidentiel, à Saint-Léandre. Les victimes étaient bien connues dans leur domaine respectif.

L’homme de 60 ans qui est décédé lors de la chute d’une plateforme élévatrice, Marco Roy, était un grand ami de l’ancien ministre délégué aux Affaires maritimes du Québec, Jean D’Amour.

«C’est une très mauvaise journée, laisse tomber celui qui a été ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent de 2014 à 2018. Ça faisait plus de 40 ans qu’on se connaissait. [...] On s’est connu au cégep et on ne s’est jamais perdu de vue.»

M. Roy a également fait partie de l’aventure politique de Jean D’Amour en tant que responsable des finances lors de cinq des huit campagnes électorales qu’il a menées.

«Il ne m’a pas suivi par goût pour la politique, il l’a fait surtout par amitié. Il était chez nous à la plupart de mes soirées électorales. [...] Ce n’était pas le gars qu’on voyait et qui courait les caméras», souligne l’ancien député de Rivière-du-Loup–Témiscouata.

Jean D’Amour a un trémolo dans la voix quand il raconte la dernière discussion qu’il a eue avec son bon ami, il y a deux semaines.

Les deux hommes avaient échangé sur les projets de retraite de Marco Roy et sa conjointe, Jocelyne Bouchard, nouvellement grands-parents. «J’ai de la peine», souffle-t-il à l’autre bout du fil.

Consternation en Matanie

Kim Blouin et son conjoint, Émerik Chénard, faisaient partie de la relève québécoise en agriculture, une denrée rare en ces temps difficiles pour l’industrie. Leur décès crée un vide important chez leur famille, mais également au sein du milieu agricole de la région.

La Coopérative Unoria, basée au Bas-Saint-Laurent, a souligné le tragique départ des deux membres de la famille derrière la Ferme Maridel sur ses réseaux sociaux, dimanche matin. La publication a, depuis, été supprimée par l’organisation.

Pour sa part, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, s’est dit très attristé par la tragédie. Il connaît personnellement la famille de Kim Blouin et a d’ailleurs été de passage sur la ferme familiale lors d’une journée porte ouverte, l’été dernier.

«Ça touche profondément la communauté de Saint-Léandre et le monde agricole. [...] Ça nous ébranle tous et je partage cette douleur. Au nom de tous les citoyens de la région, j’offre à la famille mes plus sincères condoléances et tout mon soutien dans les circonstances.»