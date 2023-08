Drake évite de justesse un livre lancé par un fan sur scène

Drake a encore été ciblé sur scène !

Alors que le chanteur de In My Feelings s'adressait au public du Chase Center de San Francisco, en Californie, vendredi (18 août 23), un fan lui a lancé un livre à la tête. Drake, qui tenait un micro à ce moment-là, a montré ses réflexes rapides en attrapant le livre de son autre main.

« Tu as de la chance que je sois rapide. J'aurais dû te frapper au visage si ça m'avait touché », a réagi Drake depuis la scène, selon des images du public postées sur les réseaux sociaux.

La star de Hotline Bling a ensuite jeté le livre par terre et a continué à parler au public. L'ouvrage s'est avéré être un exemplaire du recueil de poèmes Titles Ruin Everything: A Stream of Consciousness, récemment publié par le fan.

C’est sans doute la première fois qu’un livre de poésie devient une arme par destination, mais pas la première que Drake se retrouve la cible d’objets durs lancés sur lui par le public pendant sa tournée It's All a Blur ! C'est en fait la troisième. Auparavant, un téléphone l'avait frappé au bras et une vapoteuse avait atterri sur la scène à côté de lui.

Moins violentes, plusieurs fans ont également jeté leur soutien-gorge sur scène. Le père de Drake a également fait une farce au rappeur la semaine dernière en demandant à une spectatrice de lui lancer un soutien-gorge rose pendant l'un de ses concerts.

Le It's All a Blur Tour, la tournée en tête d'affiche de Drake et 21 Savage, se terminera à Columbus, dans l'Ohio, le 9 octobre. Pourvu que les fans cessent de lui envoyer des objets à la tête, fussent-ils poétiques !