En finale du 3000m steeple mardi au championnat mondial à Budapest: l’incroyable parcours de Jean-Simon Desgagnés

Jean-Simon Desgagnés écrira une page d’histoire ce matin, à Budapest, en devenant seulement le deuxième Québécois à prendre le départ de la finale du 3000m steeple au championnat mondial.

Fort d’une remontée spectaculaire dans le dernier tour des qualifications, dimanche, qui lui a permis de terminer au deuxième rang de sa vague en vertu d'un chrono de 8 min 20 s 04 et d’obtenir ainsi son billet pour la finale, Desgagnés sera de retour en action mardi après-midi à 15h42 (heure du Québec) à l’occasion de la finale.

Seul Québécois qui a déjà réussi ce fait d'armes, Alex Genest est bien placé pour mesurer l’ampleur de l'exploit de l’étudiant en médecine à l’Université Laval.

«Il est en train de créer quelque chose de spécial au mondial et je suis content pour lui, a souligné Genest, que nous avons joint à Kitchener, où il enseigne le français dans une école primaire francophone. Je ne pensais pas qu’il aurait pu revenir comme ça et il a prouvé le contraire. C’est énorme ce qu’il a réussi, surtout qu’il combine des études en médecine. C’est exceptionnel qu’il ait pu aligner un temps de 8 min 20 s à quelques reprises cette saison et ça démontre sa grande forme physique où tu multiplies les chocs après avoir franchi chaque barrière.»

Un top 10 possible

Un top 10 est possible, selon l'Olympien des Jeux de 2012 à Londres qui a atteint la finale au championnat mondial à trois reprises et dont la meilleure performance a été une 13e place à Moscou en 2013.

«Je ne connais pas son objectif et je ne veux pas lui mettre de pression. Il semblait bien après sa qualification et il faudra voir comment il va récupérer, mais je pense qu’il peut terminer dans le top 10 s’il arrive à se maintenir dans le peloton.»

«Le plus gros défi pour un Canadien est d’être en mesure d’aligner deux bonnes courses en l’espace de deux jours, de poursuivre le papa de garçons de 12 et 9 ans. Au Canada en raison d’une profondeur moindre, on passe directement en finale. Aux nationaux à la fin juillet, il a aussi fait le 1500m [il a terminé en 3e place] et ça peut l’aider au mondial, mais ça demeure un défi. Je vais regarder la finale avec un grand intérêt.»

Si quelques Canadiens ont bien fait au fil des ans, le Canada est tout sauf une puissance en demi-fond. Le Kenya, l’Éthiopie et le Maroc sont les pays dominants.

Détenteur du record canadien depuis 2013 en vertu d’un chrono de 8 min 11 s 64, Matthew Hughes a notamment terminé en 6e place aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

Desgagnés efface le record de Genest

«Avec le recul, je réalise tous les défis qu’on doit affronter au Canada, a indiqué Genest, qui a pris sa retraite en 2016 après avoir subi une blessure à un pied qui lui a fait rater les sélections olympiques en prévision de Rio. J’ai pris un coup de vieux cet été quand Jean-Simon a battu mon record du Québec.»

Établi à Barcelone, le record de 8 min 19 s 33 de Genest tenait depuis 2011. Le 18 juillet en Hongrie, Desgagnés a réussi un temps de 8 min 17 s 40.

Un sport d’origine britannique

Le 3000m a fait son apparition au championnat de la Grande-Bretagne en 1879.

Les hommes ont fait leur entrée aux Jeux olympiques en 1900 et les femmes ont dû patienter jusqu'en 2008.

Le parcours de sept tours comporte quatre barrières hautes de 91,4 cm et un saut d'eau.

Sauf deux, tous les champions olympiques entre 1968 et 2016 viennent du Kenya.