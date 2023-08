Glen Constantin est persuadé que Kevin Mital peut connaître une aussi bonne saison qu’en 2022, malgré les distractions reliées à ses ennuis avec la justice

Glen Constantin est convaincu que son receveur étoile Kevin Mital peut connaître une aussi bonne saison qu’en 2022, où il a remporté le trophée Hec-Crighton décerné au joueur par excellence au pays, malgré les distractions reliées à ses ennuis avec la justice.

«Je ne vois pas comment il pourrait connaître une moins bonne saison, a affirmé l’entraîneur-chef du Rouge et Or. C’est un pur sang qui ne connaît qu’une seule vitesse. Je m’attends à ce qu’il obtienne une très, très bonne production. Pendant le camp avant de se blesser, il s’entraînait aussi fort et aussi bien que l’an dernier. Il était toujours à plein régime. Même en couverture double, il a démontré qu’il pouvait tirer son épingle du jeu. Quand il est sur le terrain, il ne pense pas à ce qui se passe devant les tribunaux.»

Mital pourrait-il mettre la main sur le trophée de joueur par excellence du RSEQ et le Hec-Crighton pour une deuxième année de suite? S’il est persuadé que le produit du Phénix d’André-Grasset possède les habiletés nécessaires, Constantin émet toutefois un bémol.

«Avec les incidents hors terrain, je ne suis pas certain que les entraîneurs vont voter pour lui.» Mital a capté 58 passes pour 751 verges et 12 touchés l’an dernier en saison régulière.

Très volubile sur le terrain, Mital aura sûrement droit à un traitement similaire de ses adversaires à son retour au jeu, adversaires qui tenteront de le déranger, mais Constantin n’est pas inquiet. «Kevin va rester dans sa bulle sur le terrain.»

Impliqué dans une bagarre de bar le 10 décembre 2021, Mital plaidera coupable à des accusations réduites. Il connaîtra sa sentence le 7 septembre alors qu’il comparaîtra en cour municipale. Au départ, il faisait face à des accusations de voies de fait armées, de voies de fait causant des lésions et de menaces envers un autre athlète du Rouge et Or. D’ici là, il n’accordera aucune entrevue.

S’il est remis de sa blessure à un mollet qui le tient à l’écart depuis quelques jours, Mital sera à son poste, vendredi, alors que le Rouge et Or rendra visite au Vert & Or de l’Université de Sherbrooke en lever de rideau de la saison du RSEQ.

Des excuses à ses coéquipiers

Est-ce que les accusations à l’endroit de Mital ont perturbé le camp d’entraînement qui a pris fin dimanche? «Ce ne fut pas une distraction, a assuré le pilote lavallois. En début de camp lors d'une rencontre d'équipe, Kevin s’est excusé auprès de ses coéquipiers en souhaitant ne pas être une distraction. Il a demandé aux gars de se concentrer sur le camp et qu’il allait gérer ses affaires. Au moment de l’annonce des accusations, ce fut une petite bombe, mais ce n’est plus un sujet d’actualité au sein de l’équipe.»

Le Rouge et Or attendra le verdict du juge avant d’imposer une sanction à son joueur étoile. «Il y a un volet d’éducation qu’on utilise auprès des joueurs et de l’équipe et on doit aussi appuyer Kevin pour l’erreur qu’il a commise. On va attendre la décision du juge.»

Un Muganda plus humble

Sur la touche lui aussi en raison d’une blessure, l’autre joyau de l’offensive Kalenga Muganda a démontré de belles choses à Constantin. «Il a beaucoup amélioré son attitude comparativement à l’an dernier. On se souvient de sa déclaration qu’il était le meilleur porteur de ballon au pays. Il est plus humble.»

Ennuyé par des blessures avant de se pointer à Laval l’an dernier, Muganda n’a pas connu une saison extraordinaire, mais il a brillé de tous ses feux en demi-finale canadienne face aux Mustangs de Western.

Avec des gains de 173 verges en 24 portées, il a été sélectionné joueur offensif par excellence de la Coupe Mitchell dans la victoire de 27 à 20 face aux protégés de Greg Marshall.

«Contre Western et à la Coupe Vanier, j’ai vu pour la première fois le porteur qui marchait sur les eaux de la façon dont certaines personnes me le décrivaient, a imagé Constantin. Il a été physique et intelligent dans ces deux parties. Il a retrouvé sa forme pendant la saison.»

En santé, Muganda sera le porteur numéro un du Rouge et Or.