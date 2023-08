Grands Feux Loto-Québec: des années de planification pour 20 min de spectacle

La tenue d’événements majeurs comme les Grands Feux Loto-Québec est un grand casse-tête à mettre en place pendant des mois afin que le fleuve Saint-Laurent puisse être le théâtre d’une poignée de spectacles de 20 min.

Le directeur des opérations maritimes et pyrotechniques des Grands Feux, Richard Hébert, travaille d’arrache-pied toute l’année avec de nombreux partenaires comme le gouvernement du Canada, le Port de Québec, la Garde côtière et la Sûreté du Québec afin de permettre la tenue des feux d’artifice.

«Tout est à refaire chaque année, explique-t-il. Comme le fleuve est un lieu de passage utilisé à l’international, il y a énormément de paramètres à régler pour avoir le droit d’en exploiter une partie pour la série de spectacles.»

Tractations

Richard Hébert est en discussion constante avec Pêches et Océans Canada pour négocier la présence d’équipements pyrotechniques sur les eaux. Ensemble, ils doivent trouver un moyen de faire cohabiter les navires de transport internationaux et locaux ainsi que les représentations des Grands Feux.

Joël Lemay / Agence QMI

«C’est très complexe parce que les horaires des navires sont planifiés des mois, voire des années à l’avance. Il faut créer une fenêtre où il n’y aura pas de navires à combustible dangereux ni de travaux le long du cours d’eau. Il y a tout un processus à respecter pour avoir le privilège d’utiliser le fleuve.»

Ce «privilège, qui a été durement négocié», est donc indiqué sur toutes les cartes maritimes. Tous les pays du globe doivent être conscients de la présence d’explosifs sur les eaux avant de s’y aventurer au mauvais moment avec leur cargaison.

Omniprésent

Même s’il a le meilleur siège en ville, le directeur des opérations maritimes et pyrotechniques n’a pas vraiment la tête à la représentation lors des jours de Grands Feux.

«Ce sont de grosses journées. Je commence vers 5 h du matin et je finis vers 2 h ou 3 h, quand ça se passe bien. Quand arrive le moment d’aller sur l’eau, je suis concentré sur la sécurité des artificiers, des remorqueurs de la barge et des usagers du fleuve qui circulent à l’extérieur du périmètre. Il faut aussi que je reste à l’affût de la météo et des vents», poursuit M. Hébert.

Il aime à dire qu’il doit avoir des yeux tout le tour de la tête pour mener sa mission à bien. Celui qui œuvre dans le domaine des événements pyrotechniques depuis 25 ans a vécu de nombreuses péripéties dans son rôle au sein des Grands Feux Loto-Québec.

«Ça m’est déjà arrivé d’avoir des artificiers qui ont le mal de mer et qui l’apprennent à cinq minutes du spectacle. Faut avoir le cœur solide et être capable de s’adapter rapidement à toutes les situations!»

Pire été

Quand on lui a demandé ce qui lui avait donné le plus de fil à retordre cette saison, Richard Hébert répond sans hésitation: les caprices de dame Nature lui ont bien compliqué la vie.

«Depuis que je suis dans le métier, je n’ai jamais vu ça, confie-t-il. De la pluie, c’est une chose avec laquelle on peut composer, mais pas les orages électriques et les grands vents comme ce qu’on a eu. Jamais on n’avait dû annuler une soirée des Grands Feux avant cette année.»