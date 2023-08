Incendies à Hawaï: Sa maison épargnée en raison de rénovations

Une maison centenaire blanche au toit rouge à l'île hawaïenne de Maui est devenue populaire, puisqu’elle est la seule à avoir résisté aux flammes dans le secteur et sa propriétaire croit savoir pourquoi.

En entrevue au Los Angeles Times, Dora Atwater Millikin a expliqué que de récentes rénovations ont probablement épargné sa maison des flammes. Avec son mari, elle a décidé de remplacer le toit en asphalte par un autre toit en métal épais.

Il y avait des morceaux de bois, de 6 à 12 pouces de long, qui étaient en feu et qui flottaient presque dans les airs avec le vent et tout, a dit celle qui est propriétaire de la résidence depuis trois ans. Les morceaux frappaient les toits des maisons et si le toit était en asphalte, la maison prenait feu».

De plus, l’ajout de pierres autour de la maison, ce qui devait être esthétique, est devenu un élément important de sa résistance. Dora Atwater Millikin a aussi coupé les branches près de sa demeure.

L’absence de voisins trop près de la maison est un autre élément qui a contribué à épargner la propriété qui, outre ces modifications, n’a rien de particulier, selon sa propriétaire.

«C'est une maison 100% bois, donc ce n’est pas comme si nous avions fait quelque chose de spécial», a-t-elle indiqué.

Dora Atwater Millikin et son mari prévoient de retourner bientôt à Maui. Elle veut ouvrir ses portes aux voisins qui se sont retrouvés sans abri.

«Tant de gens ont tout perdu, a-t-elle souligné. Nous devons veiller les uns sur les autres et reconstruire. Tout le monde doit contribuer.»

Au moins 114 personnes ont perdu la vie en raison des incendies à Maui.