«Johnny Depp c. Amber Heard»: 5 choses qu'on a apprises en regardant ce documentaire-choc

L’un des procès de vedettes les plus médiatisés au monde, qui opposait l’acteur Johnny Depp et son ex-femme la comédienne Amber Heard au printemps 2022, fait l’objet d’un documentaire Netflix. Voici 5 choses qu’on apprend en visionnant les trois épisodes de Johnny Depp c. Amber Heard qui relate cette triste saga conjugale.

Les membres du jury n’étaient pas cloîtrés

Contrairement à ce qu’on croyait, les membres du jury n’ont pas été coincés entre quatre murs, sans possibilité de sortie, pendant le procès. Si la cour leur demandait de «ne rien lire ni ne parler de la cause avec quiconque», ils retournaient chez eux, auprès de leur famille et leurs amis, chaque soir, téléphone et télévision à portée de main. Il se passait parfois même des semaines entre deux séances, ce qui leur laissait amplement le temps de lire les nouvelles et regarder les commentaires sur les réseaux sociaux. Si les avocats de Depp assurent que les membres du jury n'ont pas été influencés par l'opinion publique pendant le procès, il est permis d'en douter.

L’ampleur des dérives sur les réseaux sociaux

Ce qui bouleverse le plus dans ce documentaire – au-delà de la violence évidente dans laquelle était plongés les deux membres du couple tout au long de leur relation – est l’ampleur des dérives des gens du public sur les réseaux sociaux pendant ces six semaines de procès. Voir tous ces êtres humains prendre plaisir à rire, à mener des campagnes de dénigrement et à ridiculiser Amber Heard de manière aussi grotesque sur les réseaux sociaux fait peine à voir. On explique d'ailleurs que sur TikTok, les courts clips utilisant des extraits de son témoignage pris hors contexte ont eu des effets dévastateurs de désinformation.

Amber Heard a reçu des milliers de menaces de mort

Amber Heard a reçu – et reçoit toujours – des milliers de menaces de viol, de brutalités physiques (envers elle et son bébé) et de mort depuis la publication de l’article dans le journal The Sun où elle se disait victime de violence conjugale. L’acteur des films Pirates des Caraïbes a quant à lui reçu l’appui majoritaire du public pendant tout le procès. La phrase «I Stand With You» lancée par les internautes en faveur de Johnny Depp est devenue virale sur TikTok. Le mot-clip #justiceforjohnnydepp a accumulé 20 milliards de vues contre 77,5 millions pour #justiceforamberheard.

Des preuves qui incrimineraient Johnny Depp n’ont pas été admises en cour

Certaines pièces à conviction ont été considérées comme «non admissibles» par la juge et n’ont donc pas été montrées aux membres du jury. Parmi celles-ci se trouvaient des messages texte envoyés par l’assistant de Johnny Depp à Amber Heard dans lesquels il écrivait: «Quand je lui ai dit qu’il t’avait frappée, il [Johnny Depp] a pleuré.» Ces documents se sont retrouvés entre les mains de gens du public qui en ont fait la demande (et payé pour se les procurer) auprès de la cour de Virginie.

Les gens ont oublié que derrière ce drame se trouvaient deux êtres humains ayant souffert

En décembre 2022, les deux parties se sont entendues pour régler l’affaire. Amber Heard a accepté de payer 1 million de dollars à son ex-mari, en prétendant que les abus en ligne étaient un facteur de décision. Malgré cette résolution, la saga Depp-Heard continue de faire rage sur les médias sociaux, ce qui prouve que les gens ont oublié que derrière ce drame se trouvent deux êtres humains qui ont tous deux souffert.

– Le documentaire en trois épisodes Johnny Depp c. Amber Heard est offert sur Netflix. Certaines images du procès ont été éditées afin de permettre à leurs récits (contradictoires) d’être affichés côte à côte pour la première fois.