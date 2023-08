La motoneige, un sport qui coûte de plus en plus cher

Les motoneigistes devront puiser, une fois de plus dans leurs poches, l'hiver prochain, pour pratiquer votre loisir, car les droits d'accès aux pistes seront plus dispendieux.

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) en a récemment fait l’annonce.

Pour la troisième fois en trois ans, les adeptes devront puiser davantage dans leurs poches pour obtenir leur droit d'accès sur les sentiers. Les laissez-passer annuels coûteront 35$ plus chers que l'an dernier, en prévente, et 90$ de plus, en vente régulière.

Il s’agit d’une augmentation de plus de 8% comparativement à l'an dernier.

«On vit dans une période d'inflation, a mentionné le directeur des relations externes et projets spéciaux pour la FCMQ, Michel Garneau. Les choses commencent à se calmer un peu, mais les dépenses augmentent de partout.»

«On a des surfaceuses, entre autres, qui vont passer à travers de la glace ou des terres humides. Donc il y a toutes sortes de dépenses qui sont en augmentation et malheureusement l'argent doit venir de quelque part», a-t-il ajouté.

Les frais d'entretien des sentiers et le remplacement de la machinerie ont bondi.

«On a une énorme flotte de surfaceuses et on a 40% de notre flotte qui date de plus de 20 ans, a dit Michel Garneau. Il y a des surfaceuses qui valent autour de 400 000 dollars. On a un réseau qui date de plus de 50 ans, donc on a des infrastructures qui doivent être mises à niveau pour assurer la sécurité des motoneigistes.»

L’augmentation du nombre de réclamations d’assurances y est pour quelque chose, puisque le coût des primes d’assurances a grimpé, selon le président du club de motoneigistes du Saguenay, Jocelyn Charest.

«C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui vont être mécontents, mais il faut qu'ils comprennent qu'avec toutes les réclamations, les assurances ont bondi», a-t-il dit.

Jocelyn Charest soutient qu’il s’attendait à une hausse, mais pas de cette ampleur.

Baisse des ventes

Même si les ventes de droits d'accès annuels ont diminué de 6% l'an dernier, la FCMQ garde confiance.

«On a vu une hausse, par exemple, dans le nombre de droits d'accès journaliers vendus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont choisi d'outrepasser l'achat d'un droit annuel en faveur d'un droit d'accès hebdomadaire? On ne le saura pas avant la fin de l'année», a indiqué M. Garneau.