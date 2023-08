La Russie dit avoir déjoué des attaques de drones près de Moscou et de Kalouga

La Russie a affirmé lundi avoir déjoué de nouvelles attaques de drones ukrainiens près de Moscou et dans la région de Kalouga, qui n'ont pas fait de victimes ni de dégâts.

Lundi, vers 6 h 50 locales (3 h 50 GMT), une tentative de Kiev de conduire «une attaque terroriste (au moyen d'un) véhicule aérien sans pilote (...) a été déjouée» dans la région de Moscou, a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram.

Détecté par la défense aérienne, l'engin a été «neutralisé par des moyens de guerre électronique» puis «s'est écrasé près du village de Pokrovskoïe, dans le district d'Odintsovo», au sud-ouest de la capitale russe, a-t-il précisé.

Une autre «attaque terroriste du régime de Kiev" a été déjouée à 8 h 16 heures locales (5 h 16 GMT), la défense aérienne russe ayant abattu un drone dans le district d'Istra, également dans la région de Moscou, au nord-ouest de la capitale, selon la même source.

Selon l'agence de presse russe RIA Novosti, à la suite de ces incidents, les aéroports internationaux Vnoukovo et Domodedovo de Moscou ont temporairement imposé des restrictions aux départs et aux arrivées et redirigé plusieurs vols vers d'autres lieux.

Une troisième attaque de drone ukrainien a été déjouée plus tard dans la matinée dans la région de Kalouga, située au sud-ouest de Moscou, selon le gouverneur régional Vladislav Chapcha.

«Ce matin, malgré des conditions météorologiques difficiles, une attaque de drone a été déjouée sur le territoire du district de Kirovski», a écrit M. Chapcha sur Telegram.

«Il n'y a ni blessés ni dégâts aux infrastructures», a-t-il souligné.

Les attaques de drones à l'intérieur du territoire russe se multiplient depuis plusieurs semaines, le plus souvent sans faire de dégât ni de victime, et ciblent notamment la capitale russe.

Dimanche, la Russie avait affirmé avoir déjoué une autre attaque de drone ukrainien visant Moscou et sa région. L'engin s'était écrasé dans une zone inhabitée sans faire de victimes ni de dégâts, selon la Défense russe.