Le retour du 0% ?

Depuis quelque temps, les taux de financement et de location ont grimpé en flèche, changeant considérablement le coût réel d’un véhicule qui n’est guère plus payé comptant. Évidemment, cela a des répercussions sur l’accessibilité des véhicules auprès de la clientèle, qui doit aussi se serrer la ceinture pour payer l’hypothèque à taux variable qui fait encore plus mal.

Pour vous donner une idée, un modèle de 40 000 $ plus taxes financé à un taux de 0% coûterait mensuellement 639 $ sur un terme de six ans (72 mois). En revanche, ce même véhicule financé à un taux de 8,99% comme on me le proposait cette semaine chez Volkswagen passe à 829 $ par mois. Une hausse mensuelle de 190 $, uniquement en raison du taux d’intérêt, résultant en un coût total supplémentaire de 13 680 $ pour ce véhicule.

Dominic Boucher

Naturellement, le taux de financement découle de la volonté du constructeur à liquider ses véhicules. Un produit qui se vend en claquant des doigts, où la demande est beaucoup plus grande que l’offre, s’accompagne souvent d’un taux de financement plus élevé que ce que pourrait vous offrir une banque. Par exemple, le Ford Escape hybride rechargeable 2023 est actuellement finançable à un taux de 7,99% sur 72 mois, alors que le modèle à essence régulier se voit offert pour un même terme à un taux de 2,99%. Vous avez donc d’un côté un engin qui se vendra, peu importe les modalités de financement, tandis que l’autre a besoin d’un taux subventionné. En somme, un taux si bas que le fabricant accorde un rabais par l’intermédiaire du financement afin de le rendre plus accessible à la clientèle.

Inutile de vous dire que pour un Toyota RAV4 Prime, un Hyundai Ioniq 5 ou un Cadillac Escalade, les taux de financement ne sont pas très alléchants. En revanche, on recommence à observer une offre de taux très agressifs dans l’industrie, sur des produits qui doivent être liquidés. Principalement, sur des camionnettes pleine grandeur. C’est actuellement le cas de Ram, qui propose sur les modèles 1500 Classic un taux allant jusqu’à 0%, pouvant être troqué pour un rabais équivalent à 15% du prix de détail suggéré par le manufacturier. Du côté de GM, ce sont les camionnettes Silverado et Sierra qui se voient offertes à 0,99% de taux de financement jusqu’à 60 mois. Pendant ce temps, Ford ne fait pas mieux qu’un taux à 3,49%, l’inventaire n’étant peut-être pas aussi fort que celui de GM et de Ram.

Chevrolet

Chose certaine, à mesure que les cours se rempliront, vous apercevrez des taux réduits de cette façon. Cela n’est toutefois pas une science exacte, puisque du côté de Honda, les CR-V se multiplient à vitesse grand V sur les parcs de stationnement des concessionnaires. Pourtant, le constructeur les propose toujours à un taux de 7,29%. Vous me direz que la demande pour ce VUS est très forte, ce qui est vrai, mais le taux n’est guère plus bas que pour un Passport ou un Ridgeline pour lequel vous patienterez très longtemps.

Le taux de financement est donc directement relié à la volonté du constructeur à écouler ses modèles. Volonté basée sur une étude d’offre et de demande, mais aussi sur l’anticipation d’une valeur résiduelle en hausse ou en baisse. Cela signifie donc qu’un véhicule qui pourrait éventuellement être plus difficile à vendre sur le marché d’occasion pourrait aujourd’hui voir son taux baisser tranquillement.

Nous sommes évidemment loin du retour à des taux plancher comme nous avions connu en 2009-2010, alors que subsistait une crise dans le monde automobile. Ces années où Chrysler et GM avaient déclaré faillite, pour ensuite être sauvés par le gouvernement américain. À cette époque, les taux les plus élevés de l’industrie oscillaient entre 2 et 3% (exception faite bien sûr des voitures de grand luxe). Or, on assistera sans doute à une baisse progressive des taux chez certains manufacturiers, pour quelques produits spécifiques. Ainsi, avant d’acheter un véhicule d’occasion à 8,9% de taux de financement, cela vaudrait peut-être la peine de regarder dans le neuf. Parce qu’entre un Ram 1500 2021 de 40 000 $ à 8,99% de taux de financement et un modèle neuf de 53 000 $ à taux de 0%, le coût sera en fin de compte exactement le même (sur terme de 72 mois).