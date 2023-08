Les p’tits criss

J’arrive d’un mois à Paris.

J’ai passé 30 jours dans des musées, des restos, des cafés...

Et ce mois passé parmi la foule, sans jamais m’isoler dans ma chambre d’hôtel, n’a fait que confirmer ce que je soupçonnais depuis un bout de temps.

Les parents ont baissé les bras.

Mick Jagger a raison

Je sais, j’ai déjà écrit là-dessus, mais j’y reviens car ce laisser-aller général en dit long sur notre société et le rapport complètement tordu que nous entretenons avec le concept d’autorité.

C’est fou à quel point les parents ont de la difficulté à assumer leurs responsabilités.

À dire Non à leurs enfants. Comme si c’était une forme de maltraitance.

Tenez, un exemple...

On va dans un magnifique musée, ma blonde et moi.

Un peu partout dans le musée, des écriteaux invitent les parents à s’assurer que leurs enfants respectent les lieux et les autres visiteurs.

Une femme se pointe avec son enfant. Le p’tit criss hurle et court pendant une heure.

Il était dans une salle située à l’autre bout du musée, et je l’entendais crier à pleins poumons.

Une peste. Terminator en culotte courte.

Que faisait sa mère? Elle le regardait en souriant. La tête penchée sur le côté comme Marie devant le p’tit Jésus.

Autre scène.

Nous sommes dans un café. Trois enfants allemands gavés à ras bord de sucre se comportent comme des hooligans dans un festival de la bière.

Que faisaient leurs parents? Ils les regardaient en souriant.

La tête penchée sur le côté comme un Bavarois devant une choucroute.

J’avais envie de me lever et d’aller leur dire: «Vous savez, les parents peuvent dire NON à leurs enfants! Ce n’est pas interdit. Dans la majorité des cas, c’est même recommandé. On pourrait même dire que dire NON est la job principale des parents!»

«Une famille est comme le club-école de la société. C’est là où l’on apprend les règles de base. Comme le respect. Et l’importance des LIMITES.»

«Comme disent les Rolling Stones: You Can’t Always Get What You Want. C’est ça, le rôle d’un père et d’une mère: apprendre le concept de LIMITES à leurs enfants. Pour que plus tard, ces enfants puissent fonctionner EN SOCIÉTÉ!»

Le ministre et le cellulaire

Regardez le dossier du téléphone cellulaire à l’école.

Il n’y a aucune bonne raison de permettre l’usage du cellulaire en classe. Aucune.

Or, le ministre de l’Éducation peine à agir.

Pourquoi? Peut pas dire Non.

Il regarde les jeunes pitonner sur leur cell en classe en souriant. La tête penchée sur le côté comme un ministre caquiste de la région de Québec devant une maquette du troisième lien.

Un enfant est un monstre d’égoïsme. Tout ce qui lui importe, c’est MOI, MOI, MOI.

C’est le rôle des parents de prendre cette masse informe et de la sculpter pour qu’elle finisse par ressembler à un citoyen.

Or, on le fait de moins en moins.

Résultat: notre société ressemble de plus en plus à une garderie illégale où la bonne femme dort devant la télé pendant que 15 p’tits criss laissés à eux-mêmes crient, braillent et morvent.