L'intelligence artificielle pourrait créer plus d'emplois qu'en détruire, selon une étude

Le lancement en novembre du robot conversationnel ChatGPT, considéré comme une révolution dans l'usage de l'IA, a créé de nombreuses craintes quant à la transformation du monde du travail et à son impact sur l'emploi.

Mais une nouvelle étude de l'Organisation internationale du travail (OIT) des Nations Unies examinant l'effet potentiel de ces plateformes d'intelligence artificielle, suggère que la plupart des emplois et des industries ne sont que partiellement exposés à l'automatisation.

L'IA «permettra d'accompagner plutôt que de remplacer certaines activités», estime l'OIT.

«Ainsi la première conséquence de cette nouvelle technologie ne se traduira probablement pas par la destruction d'emplois, mais plutôt par des changements potentiels dans la qualité des emplois, notamment l'intensité du travail et l'autonomie», révèle l'étude.

L'étude souligne aussi que les effets de cette nouvelle technologie varient considérablement selon les professions et les zones, les femmes étant plus susceptibles que les hommes de voir leur travail affecté.

Le travail administratif dans les bureaux s'avère être la catégorie la plus exposée aux technologies d'intelligence artificielle avec près d'un quart des tâches considérées comme très exposées et plus de la moitié présentant un niveau d'exposition moyen.

Parmi les cadres et les techniciens, seule une petite partie des tâches sera touchée par l'IA, tandis qu'environ un quart présente des niveaux d'exposition moyens, selon l'OIT.

Le rapport indique que les pays à revenus élevés subiraient les effets les plus importants de l'automatisation en raison de la part importante notamment des emplois de bureau.

Il a révélé que 5,5% de l'emploi total dans les pays à revenus élevés étaient potentiellement exposés aux effets d'automatisation de l'IA générative, alors que seulement 0,4% de l'emploi dans les pays à faibles revenus l'était.

Dans le même temps, l'étude a souligné que la part de l'emploi potentiellement affectée par l'automatisation était plus de deux fois plus élevée pour les femmes que pour les hommes, en raison de la surreprésentation des femmes dans le travail de bureau, en particulier dans les pays à revenus élevés et intermédiaires.

Si cette étude fait apparaître des différences significatives entre les pays riches et les pays pauvres, il constate que le nombre potentiel d'emplois créés par l'IA est pratiquement le même dans tous les pays.

Cela suggère qu'«avec les bonnes politiques en place, cette nouvelle vague de transformation technologique pourrait offrir des avantages importants aux pays en développement», a déclaré l'OIT.

Les pays devront donc concevoir des politiques visant à soutenir un changement «ordonné, équitable et consultatif», ont déclaré les auteurs de l'étude.