Nouvelle série «Le 7e»: Réjean Tremblay replonge dans l’univers de «Lance et compte»

Le journaliste et scénariste Réjean Tremblay, qui vient de quitter Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec, planche sur une nouvelle série intitulée Le 7e pour TVA.

Celui qui célébrera jeudi son 79e anniversaire de naissance en a parlé lundi au microphone de Pénélope McQuade sur ICI Première.

Par le biais de cette nouveauté – les scénarios ont été livrés, a-t-il mentionné –, l’auteur de Lance et compte s’intéresse à nouveau à notre sport national qu’il couvre depuis plus de 50 ans à titre de journaliste. Les nouveaux personnages créés par M. Tremblay gravitent au sein de la direction de l'équipe montréalaise évoluant dans la Ligne nationale de hockey.

«Le 7e, c’est le Centre Bell, là où se prennent toutes les décisions concernant le Groupe CH, le Canadien, etc.», a dit M. Tremblay, révélant que dans la série, l’équipe de hockey s’appellera Les Victorias, soit le même nom que la formation ayant précédé le Canadien de Montréal dans le coeur des Québécois, de 1883 à 1908­.

Dans Le 7e, le propriétaire de l’équipe n’a pas pour nom Geoff Molson comme dans la réalité, mais bien L.P. Morgan.

Tenir compte des sensibilités

Réjean Tremblay a dit à Pénélope McQuade que l’«écriture moderne» fait en sorte que les textes du premier Lance et compte «ne passeraient pas le niveau de l’écriture actuellement», parce qu’on doit tenir compte des sensibilités de toutes les communautés.

«Les joueurs [du National dans Lance et compte] se faisaient un black face pour montrer leur soutien à Pierre Lambert qui était amoureux d’une Haïtienne. [...] En 1986, la société n’était pas rendue là», a ajouté M. Tremblay, qui tient dorénavant une chronique quotidienne sur les ondes de BPM Sports.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’avait pas été possible de parler à quelqu’un chez Québecor Contenu pour en savoir plus sur cette nouvelle série, notamment quand elle sera tournée et diffusée.