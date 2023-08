Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 22 août qui valent le détour.

Tennis : Rebecca Marino c. Lucia Bronzetti

Getty Images via AFP

La Canadienne Rebecca Marino a un objectif bien précis devant elle au tournoi de Chicago : revenir dans le top 100 mondial. La vétérane de 32 ans a perdu sa position parmi les 100 meilleures joueuses de la planète durant son passage dans sa contrée natale, elle qui a notamment été vaincue en demi-finale à Granby. La Torontoise fait face à Lucia Bronzetti (82e) en Illinois, une adversaire qu’elle n’a jamais affrontée. L’Italienne a perdu ses six derniers duels, ce qui a provoqué une chute libre à son classement. Elle n’a pas gagné depuis sa défaite en finale de l’Omnium de Bad Homburg, pliant notamment devant Belinda Bencic au premier tour à Montréal. Malgré son classement en montagnes russes, elle ne sera pas une prise facile pour Marino.

Prédiction : Victoire de Rebecca Marino – 1,63

Soccer : PSV Eindhoven c. Rangers de Glasgow

AFP

Le duel de ces équipes devrait être le clou du spectacle de cette ronde éliminatoire de la Ligue des champions. Année après année, le PSV et les Rangers se classent parmi les meilleurs clubs des Pays-Bas et de l’Écosse, respectivement. Ce fut toutefois plus difficile au niveau de la préparation estivale pour Glasgow, qui a écarté de peine et de misère Servette au tour précédent de la LDC. Le PSV surfe quant à lui sur une séquence de huit victoires toutes compétitions confondues. L’équipe d’Eindhoven a remporté ses deux duels d’Eredivisie et a facilement écarté Sturm Graz en qualifications de la Ligue des champions, l’emportant par le pointage combiné de 7 à 2.

Prédiction : Victoire du PSV Eindhoven – 2,25

Tennis : Emil Ruusuvuori c. Max Purcell

Getty Images via AFP

Max Purcell connait silencieusement les meilleurs moments de sa carrière. À l’Omnium Banque Nationale de Toronto, il a surpris Félix Auger-Aliassime après être passé par les qualifications. Son puissant service lui a permis de disposer assez facilement du Québécois qui connaissait une vilaine séquence. L’Australien a toutefois prouvé qu’il ne s’agissait pas de l’affaire d’une seule fois, puisqu’au tournoi suivant, celui de Cincinnati, il s’est démarqué de nouveau en atteignant les quarts de finale. Purcell a notamment battu Casper Ruud et Stan Wawrinka avant d’être vaincu par le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz. Ruusuvuori est un bon joueur, en tant que 56e raquette mondiale, mais le momentum de son adversaire à Winston-Salem sera difficile à freiner.

Prédiction : Victoire de Max Purcell – 2,27