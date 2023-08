Pierre Flynn s’offre un nouveau spectacle solo pour souligner ses 50 ans de carrière

L’auteur-compositeur-interprète Pierre Flynn amorcera une nouvelle tournée, à l’automne, pour célébrer sa carrière musicale vieille d’un demi-siècle.

Le musicien, qui se présentera seul sur scène, proposera dans ce nouveau spectacle, intitulé Sur ma route, une rétrospective de sa carrière, incluant des succès et des insuccès, sans pour autant en faire une révision de ses «greatest hits», ou une «autobiographie», a-t-il décrit.

Il devrait par la même occasion introduire une nouvelle pièce qui se glissera dans le programme.

«Il y a des chansons que les gens vont reconnaître et il y a des chansons plus secrètes, disons», a prévenu Pierre Flynn lors d’une entrevue avec l’Agence QMI, ajoutant qu’il aimait «être libre de [ses] mouvements» et que la formule solo, avec tout le dépouillement qui l’accompagne, lui permettait cette liberté.

«Moi qui avais très peur de faire un show solo en 2004, j’ai appris beaucoup de choses en le faisant et aujourd’hui c’est une formule qui me plaît, qui m’intéresse et qui me permet une certaine liberté», a indiqué le chanteur gaspésien, bien qu’il ne boude pas son plaisir de jouer avec un groupe. Il ne prévoit cependant pas se monter un band avant d’avoir achevé son prochain album et ce dernier n’est pas dans les plans pour l’instant.

«Je ne suis pas un gars qui peut marcher et mâcher de la gomme en même temps», a-t-il lancé à la blague. «Aussitôt que j’ai des activités – j’arrive de Petite-Vallée d’ailleurs où j’ai fait des spectacles –, il n’est pas question pour moi d’écrire dans ces temps-là», a-t-il dit.

50 ans à écrire la chronique de sa vie

Pour Pierre Flynn, célébrer le cinquantième anniversaire de sa carrière est un privilège. «Je me suis rendu jusque-là et j’ai le goût de travailler encore. Je suis très critique vis-à-vis de moi-même et j’ai toujours le goût de faire quelque chose dont je suis enfin content», a confié le chanteur qui a commencé sa carrière avec le groupe Octobre, précisant qu’il n’était pas toujours dans l’insatisfaction. Il est d’ailleurs plutôt fier de son petit dernier, Sur la terre (2015).

«J’entendais des artistes dire après leurs 20 ans de carrière qu’ils n’avaient plus rien à prouver. Je ne suis pas dans cette position. Non pas que j’aie quelque chose à prouver, mais j’ai toujours l’impression que je pourrais aller plus loin», a-t-il poursuivi.

«Après 50 ans à écrire des chansons, ça devient un petit peu comme une chronique soutenue sur plusieurs décennies et je trouve ça intéressant de la poursuivre», a ensuite complété le pianiste, aussi apprenti guitariste.

Ses hommages aux sœurs Boulay

Pierre Flynn a redécouvert sa chanson Le retour, qui figure sur son premier album solo Le parfum du hasard, paru en 1987, grâce aux sœurs Stéphanie et Mélanie Boulay.

«Je ne sais pas pourquoi, pendant 30 ans je ne l’ai pas chantée et un moment donné, j’ai fait une émission avec Les sœurs Boulay et en coulisses, avant de monter sur scène elles m’ont chanté cette chanson. Ça m’a donné le goût de la revisiter», a raconté l’auteur-compositeur.

«Le passage des années transforme un peu les chansons. Elles peuvent résonner différemment. Il y en a qui s’usent avec le passage du temps et d’autres qui prennent une nouvelle pertinence», a-t-il dit, précisant que Le retour en faisait partie.

Pierre Flynn sera à La belle tournée, lundi soir, pour l’épisode dédié à la région Gaspésienne et aux Îles-de-la-Madeleine.

Tout au long de la saison, on a d’ailleurs entendu sa pièce Sur la route comme indicatif. «J’étais bien content que l’équipe reprenne Sur la route comme thème. Je trouvais ça tout naturel d’en faire une version», a-t-il fait valoir.

L’auteur-compositeur, qui retourne en Gaspésie chaque été, «même si des fois ce n’est pas l’été», chantera aussi Le dernier homme lundi soir.

La belle tournée sera diffusée ce lundi à 21h, sur les ondes de TVA.

Les trois Gaspésie de Pierre Flynn

Pour Pierre Flynn, il y a trois Gaspésie qui bordent sa vie. Une qui représente ses origines et sa famille, «puisque les Flynn ce sont des Irlandais de Percé à l’origine et aussi ma belle-famille avait une maison à Percé», a-t-il expliqué.

La suivante est celle de la baie des Chaleurs à Carleton, où il retourne chaque année, depuis le début des années 1980, pour aller rendre visite à son ami Gilles Bélanger, à qui l’on doit le projet Les 12 hommes rapaillés. «Depuis 84, à peu près, j’y vais chaque été. Je vais visiter toute ma gang de Carleton.»

Puis celle de Petite-Vallée, où il est d’abord allé pour chanter. «Je fais partie des privilégiés qui ont finalement un peu été adoptés par le gang derrière le festival, donc Alan Côté et toute la famille Lebrun. Éventuellement je me suis impliqué dans le festival comme formateur, mais ça me fait une troisième Gaspésie», a-t-il dit en riant.