Piste cyclable sur le pont de Québec : «Pire qu'une grande roue pas fiable»

«Découragé» de la lenteur des gouvernements à régler le dossier de l'entretien du pont de Québec, le maire se désole de son état, notamment de la piste cyclable, qui est selon lui «pire qu'une grande roue pas fiable».

«C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas inspirant. J’ai traversé trois ou quatre fois le pont à vélo cet été, et à chaque fois, c’est pire qu’embarquer dans une grande roue pas fiable», a pesté Bruno Marchand.

M. Marchand réagissait à la publication virale d'un citoyen qui a publié sur les réseaux sociaux des photos de pièces du pont centenaire très abîmées par la rouille.

Avec Lehouillier

Le maire, qui depuis plusieurs mois plaide pour l'aménagement d'une piste cyclable plus sécuritaire sur le pont, a renouvelé sa demande, lundi, lors de son premier point de presse au retour des vacances. Il mène la bataille avec son homologue de Lévis, Gilles Lehouillier, qui souhaite lui aussi créer un lien cyclable fiable entre les deux rives.

«C'est une demande qu'on fait depuis des mois. Mais c'est compliqué», souligne-t-il, notant les «contraintes techniques» avec lesquelles doit jongler le ministère des Transports.

De plus, le dossier général du pont est entre les mains des gouvernements supérieurs, qui n'arrivent pas à s'entendre sur sa propriété et son entretien, rappelle M. Marchand.

Aux gouvernements à trouver des solutions

Il y a un an, on promettait des solutions et on se disait près d'une entente, dit-il, mais rien n'est encore réglé. «Ça me désole et ça me décourage. [...] Douze mois plus tard, on a l'impression d'être à la même place.»

Ce dossier n'est pas du ressort de la Ville de Québec, ajoute-t-il, et il incite les gouvernements à trouver des solutions.

Pour le conseiller de la deuxième opposition, Stevens Mélançon, le maire devrait au contraire s'en mêler. «Le maire de Québec devrait avoir son mot à dire. Ils devrait au moins se parler et [que le maire soit] considéré. Il est pas pris en considération. Ce n'est pas comme ça qu’on a une vision.»