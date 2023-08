Pluies record en Californie après le passage d'Hilary

La tempête tropicale Hilary a apporté des pluies record en Californie, entraînant des fermetures d'écoles, de routes et de commerces, avant de continuer sa route vers l'ouest lundi.

Le déluge a transformé des axes routiers en rivières, bloquant de nombreux automobilistes, comme dans la zone habituellement désertique de Palm Springs, à deux heures de Los Angeles.

Cette tempête, très rare dans le sud de la Californie, a battu des records de précipitations journalières, selon les autorités.

Affaiblie, Hilary est désormais considérée comme un cyclone post-tropical. Mais les précipitations intenses pourraient encore causer des inondations, et de fortes bourrasques restent attendues, a prévenu le Centre national des ouragans (NHC).

En prévision, le célèbre parc national de la Vallée de la Mort, généralement plutôt frappé par des chaleurs accablantes que par des pluies torrentielles, a annoncé sa fermeture à cause de potentielles «inondations dangereuses».

Getty Images via AFP

Le district scolaire de Los Angeles, le deuxième plus grand des États-Unis, a choisi de fermer ses écoles lundi.

Après son passage dans le Nevada, la tempête devrait se diriger vers les États de l'Oregon et l'Idaho, plus au nord.

Un tremblement de terre de magnitude 5,1 est de surcroît survenu près de la ville d'Ojai, dans le sud de la Californie, mais aucun dommage ni victime n'a été signalé dans l'immédiat.

Hillary avait touché terre dimanche dans la péninsule de Basse-Californie, située dans le nord-ouest du Mexique. Elle y a causé le décès d'une personne, emportée avec son véhicule par les flots.

Getty Images via AFP

«Sans précédent»

Selon la maire de Los Angeles, Karen Bass, «il s'agit d'un événement météorologique sans précédent».

Le gouverneur de la Californie Gavin Newsom a déclaré l'état d'urgence dans la plus grande partie de la région méridionale de l'État. Des centres d'accueil ont été mis en place, et des équipes de secouristes ont été mobilisées.

La maire de Palm Springs, Grace Garner, a évoqué sur CNN la «situation grave» dans laquelle se trouve sa ville.

AFP

«À l'heure actuelle, toutes nos routes sont inondées. On ne peut plus entrer ou sortir de Palm Springs, et c'est le cas pour la majorité de la vallée de Coachella. Nous sommes tous coincés», a-t-elle dit.

Changement climatique

Le président américain Joe Biden suit de près les opérations, selon la Maison-Blanche.

Il doit par ailleurs se rendre avec la Première Dame, Jill Biden, à Hawaï lundi pour constater les dégâts causés par les incendies de forêt meurtriers et prendre connaissance des opérations de recherches qui se poursuivent.

Il s'agit de la première tempête tropicale de la saison à toucher terre côté Pacifique.

Selon les scientifiques, les tempêtes deviennent plus puissantes à mesure que le monde se réchauffe avec le changement climatique.

«Nous devons également examiner ce que le changement climatique a à voir avec ces événements météorologiques violents», a déclaré à CNN la responsable de l'agence fédérale de gestion des catastrophes, Deanne Criswell. «À quoi ressemblera le risque à l'avenir».