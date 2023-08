Possible féminicide à Wickham: aucun signe avant-coureur, même dans les heures avant le drame, selon un collègue

Les collègues de travail du Montréalais accusé d’avoir assassiné sa conjointe sont sous le choc, n’ayant été témoins d’aucun signe avant-coureur, même dans les heures précédant le drame.

«C’était un gars de famille, qui souriait toujours, un bon gars. On ne voyait pas ça venir... jamais», a assuré lundi matin au Journal Rob Nadler, le président de Stanpro.

Kevin Romagosa œuvrait dans cette entreprise d’éclairage basée dans l’ouest de Montréal depuis au moins sept ans. Il était, jusqu’à son arrestation ce week-end, directeur des ventes et spécifications.

«Il y a des gens qui ont eu une rencontre avec lui vendredi, et tout était normal», a affirmé M. Nadler.

Et pourtant, 48 h plus tard, il a formellement été accusé du meurtre prémédité de sa femme, Robyn-Krystle O'Reilly, 34 ans, et d’outrage à son cadavre.

Cœur brisé

«Nous avons le cœur brisé, a affirmé Stéphanie Bisaillon, directrice des ressources humaines chez Stanpro. On est surpris. On essaie de comprendre.»

L’affaire a débuté au début du week-end, quand Romagosa aurait demandé à des proches de prendre le chemin de la résidence familiale, à Pierrefonds. Les deux jeunes enfants du couple y auraient été retrouvés, seuls.

«Je suis un échec», aurait-il déclaré au téléphone, comme rapporté précédemment par Le Journal.

Après avoir été alertées par les proches, les autorités ont entrepris des démarches pour retrouver le couple.

Loin de la maison

Samedi, vers midi, les policiers se sont donc rendus à l’entrée d’une sablière du 7e Rang à Wickham, un village situé dans le Centre-du-Québec, à 130 km de leur domicile.

Le trentenaire aurait commis l’irréparable dans ce même secteur, selon un document judiciaire.

Les agents de la Sûreté du Québec (SQ) auraient alors retrouvé le suspect dans sa voiture. Romagosa aurait bu une substance toxique et aurait été vu en train de s'asperger d’essence.

La dépouille de Robyn-Krystle O'Reilly se trouvait dans le coffre de la voiture à l’arrivée des autorités.

Selon nos informations, Romagosa aurait pu se servir d'une hache lors de son crime.

Actuellement détenu, l’accusé revient en cour lundi après-midi, au palais de justice de Drummondville.

