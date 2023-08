Pour aider une maman à récupérer son adolescente

Malgré les mauvaises habitudes prises par bien des familles pendant la pandémie, il est important que les parents mettent un holà sur l’utilisation par leurs jeunes du cellulaire à table. Même si nous avons été des parents pas très sévères avec nos enfants, on leur a quand même inculqué l’importance des repas pris en famille, comme des sorties communes. À nos enfants, qui ont aujourd’hui 33 et 37 ans et qui perpétuent avec les leurs ce que nous leur avons appris, nous avions aussi inculqué le plaisir de participer à des jeux de société. Leurs amis qui trouvaient ça quétaine au début s’y sont mis eux aussi.

Carole

Quand les parents sont imbus d’une volonté de transmettre les valeurs de base à leurs enfants et qu’ils sont mus par une volonté ferme, le succès est assuré.