Barbara Chillas, propriétaire de la boutique Mouton Noir lainerie, située à Trois-Pistoles dans le Bas-Saint-Laurent, m’annonce la tenue d’une toute nouvelle activité destinée à ses clientes tricoteuses. Il s’agit d’un « tricot-jasette » sous la forme d’une minicroisière sur le fleuve Saint-Laurent. Une trentaine de tricoteuses seront invitées à prendre place à bord de L’Héritage 1 de La Compagnie de Navigation des Basques (photo) afin de participer à une séance de tricot collectif, sous le thème « La croisière s’amuse », où conseils, trucs et secrets de tricoteuses seront échangés. L’événement, une première mondiale, semble-t-il, se déroulera le lundi 4 septembre. L’horaire des marées permettra au groupe de profiter d’une pause de quelques heures sur l’autre rive, où les participantes seront reçues au restaurant Poissonnerie Les Escoumins avant de reprendre la traverse du retour. Renseignements et inscriptions sur la page Facebook Mouton Noir lainerie, au 581 645-8777 ou à la boutique située au 370, rue Jean-Rioux de Trois-Pistoles.

Golf Moisson Québec

Pour la 14e année de suite, René Proulx (photo), président-directeur général d’Exceldor, a accepté la présidence d’honneur de la 27e Classique de golf Moisson Québec, qui se tiendra le lundi 28 août sur les allées du Club de golf Royal Québec, en départs simultanés à 10 h sur tous les trous des parcours Royal et Québec, le tout suivi d’un cocktail sous chapiteau et d’un souper avec encan silencieux. L’an passé, un chèque de 290 000 $ avait été remis à Moisson Québec. Il reste quelques rares places. moissonquebec.com

Là où les balcons chantent les soirs d’été

Voilà le titre de l’exposition qui se tient jusqu’au mois d’octobre à la bibliothèque du Cégep Limoilou et qui raconte en douze tableaux documentaires l’histoire du quartier. Réalisée entièrement, comme travail de session, par quatre étudiants de Martine Dumais, professeure d’histoire de l’établissement, l’exposition révèle le quartier Limoilou, son histoire et son évolution, à travers des photographies et des images d’archives. Originaires de Charlesbourg, les quatre étudiants en sciences humaines au Cégep Limoilou, Liliane Roy, Hubert Adam-Marsolais, Cédrick Tailleur et Milan Simard (photo), ont pu compter aussi sur les conseils de Daniel Papillon et de Gilles Gallichan, membres de la Société historique de Limoilou, au fil de leur projet dont ils ont été maîtres d’œuvre. L’expo est présentée à la mezzanine de la bibliothèque (photo) aux heures habituelles d’ouverture.

Anniversaires

Geneviève Everell (photo), de Sushi à la maison, 36 ans... Usain Bolt, sprinter jamaïcain, 37 ans... Josée Chouinard, athlète de patinage artistique et championne du Canada en 1991, en 1993 et en 1994, 54 ans... Carrie-Anne Moss, actrice canadienne, 54 ans... Martin Drainville, comédien, acteur et animateur, 59 ans... Gilles Marcotte, retraité de KPMG, ex-président de l’Orchestre symphonique de Québec et du Réseau de transport de la Capitale, 84 ans.

Disparus

Le 21 août 2008 : Jacques Pelletier (photo), 76 ans, fondateur de l’Observatoire ASTER de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, au Témiscouata... 2019 : Dina Abdul-Hamid, 89 ans, ancienne reine de Jordanie (1955-57) et première épouse du roi Hussein... 2018 : Barbara Harris, 83 ans, actrice américaine (Complot de famille)... 2017 : Réjean Ducharme, 76 ans, écrivain québécois, auteur mythique du roman L’avalée des avalés... 2014 : Steven R. Nagel, 67 ans, astronaute américain... 2013 : C. Gordon Fullerton, 76 ans, astronaute américain... 2012 : Don Raleigh, 86 ans, joueur de centre des Rangers de NY (1947-1956)... 2011 : Guy Laflamme, 74 ans, président du CA de Meubles South Shore... 2007 : Albert Pineau, 85 ans, maire de Rimouski-Est (1967-1981)... 1992 : Mario Verdon, 68 ans, comédien et animateur à la télévision... 1968 : Germaine Guèvremont, 75 ans, romancière et auteure.