Le spectacle d’envergure Led Zeppelin Symphonic s’arrêtera pour la première fois au Canada

«Je promets aux admirateurs de Led Zeppelin qu’ils vont adorer ce spectacle», assure Richard Sidwell, le chef d’orchestre du spectacle Led Zeppelin Symphonic. Riche de plusieurs années de tournées partout dans le monde, ce spectacle d’envergure s’arrêtera pour la première fois au Canada, le temps de huit dates québécoises, du 12 au 20 septembre.

«Le Canada est fantastique, lance le chef d’orchestre londonien friand de voyages et de grands espaces. Je suis venu à Montréal dans les années 90 lorsque je jouais avec le groupe Blur. Je garde de bons souvenirs de Montréal et de l’amour des gens pour la musique.»

L’ancien trompettiste ayant fait des tournées mondiales avec de nombreux groupes rock et artistes connus (dont Duran Duran, Pet Shop Boys, The Stranglers, Robbie Williams et Boy George, pour ne nommer qu’eux) gagne désormais sa vie comme chef d’orchestre et compositeur. Le projet Led Zeppelin symphonique tient une place particulière dans son cœur.

Courtoisie

Du rock saupoudré de symphonie

Il faut savoir que ce spectacle n’a de symphonique que le nom. Il s’agit plutôt d’un spectacle rock regroupant trois chanteurs et quatre musiciens de bands britanniques, le tout sublimé par un orchestre symphonique de 34 musiciens venant d’ici et d’ailleurs.

«L’idée est de faire la musique de manière authentique. En tant qu’arrangeur, je dois avoir du respect pour les pièces originales. Je suis là pour ajouter à la musique; ce sont des arrangements qui ajoutent et non qui enlèvent», ajoute l’artiste âgé de 57 ans.

Si le chef d’orchestre a des frissons lorsqu’il se remémore certains concerts de la série Led Zeppelin Symphonic, c’est en grande partie parce que les admirateurs du célèbre groupe britannique fondé par Robert Plant en 1968 sont de véritables passionnés. Ce qui ajoute à la pression – positive et motivante – de bien faire les choses.

Pour suivre l’héritage de membres aussi talentueux que ceux de ce groupe mythique, cela prend «un groupe très spécial de musiciens», estime celui qui a été élevé par un père musicien de jazz.

Les critiques positives et les abondants commentaires reçus au fil de ces années de spectacles dans le monde (du Japon à l’Australie, en passant par Israël, la France et même le théâtre d’Hérode Atticus au pied de l’acropole d’Athènes, en Grèce) lui confirment chaque fois que ses objectifs premiers sont atteints.

«L’idée est d’exprimer des émotions à travers la musique, d’amener les spectateurs et les artistes à être dans le moment présent, tout à fait dans la musique, et à se sentir le plus libres possible pour arriver à diffuser le bonheur et quelques larmes de joie.»

Courtoisie

– Led Zeppelin Symphonic sera présenté le 12 septembre à la Place des Arts, puis prendra la route partout au Québec pour sept dates supplémentaires. Dates et billets: https://productionsmartinleclerc.com/led-zeppelin-symphonic/

– Le spectacle Queen Symphonic sera également de passage au Québec du 29 mars au 6 avril 2024. https://productionsmartinleclerc.com/queen-symphonic/