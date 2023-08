Tramway : Le projet se fera, mais ce n'est pas «un bar ouvert», rappelle Marchand

De retour de vacances, le maire de Québec est toujours déterminé à réaliser le projet de tramway, mais avise les consortiums intéressés à le bâtir que ce ne sera pas un «bar ouvert» au plan financier.

Bruno Marchand s'attend à recevoir «dans les délais» les propositions des consortiums. Une première date butoir est fixée au 24 août pour le dépôt des propositions techniques. Suivront, plus tard cet automne, les propositions financières, qui détermineront le prix de l'infrastructure. À ce moment seulement aurons-nous une idée des coûts nécessaires à la réalisation du projet.

Mais déjà, le maire lance un avertissement aux consortiums : «Ce projet-là va se faire, mais il ne peut pas se faire à n'importe quel prix. Ça ne peut pas être : "C'est bar ouvert, il n'y a pas d'enjeu, allez-y, nous autres, on paie." Non. On ne sera pas les clowns de service. [...] Si les consortiums pensent qu’ils peuvent avoir bar ouvert, ils se trompent.»

Mauvais «timing»

Le maire a fait cette affirmation dans le contexte où les prix des grands projets ont bondi partout au pays et sur le continent américain. On sait que la facture sera plus élevée que les 4 milliards $ estimés dans les derniers mois. Mais ce n'est qu'à l'ouverture des enveloppes, plus tard cet automne, qu'on saura dans quelle mesure. M. Marchand l'admet, «il y a une inflation importante pour ce type de projet-là. On n'arrive pas dans un bon timing».

Mais il tient toujours à ce que le projet se réalise parce qu'il le considère nécessaire pour Québec, et il cherchera à «trouver l'équilibre» pour obtenir le «juste prix». Une mise à jour sur les propositions techniques sera faite la semaine prochaine.

Manque de cohérence, dit l'opposition

La deuxième opposition trouve le message du maire contradictoire et questionne la «cohérence». «On va regarder le prix qu'on va avoir dans les prochains mois, mais le projet va se faire quand même», déplore le conseiller Stevens Mélançon. «C'est quoi n'importe quel prix, pour le maire? Sept, huit milliards? Il n'a jamais répondu. Je veux savoir c'est quoi sa braquette de prix pour dire qu'on ne le fera pas à n'importe quel prix. Il va falloir être responsable pour les montants qui vont être au bout de la ligne.»

L'opposition officielle surveille aussi l'ouverture des soumissions pour le projet de zone de connexion pour le RTC au parc Victoria, en attendant le tramway. Elle se questionne à savoir si l'appel d'offres qu'elle considère «bâclé» aura attiré des soumissionnaires, a fait valoir la conseillère Alicia Despins.