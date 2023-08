Un autre cas de négligence au CHSLD du Boisé Sainte-Thérèse: le fils se serait fait dire que sa mère est «manipulatrice» alors qu’elle était en train de mourir

Quelques mois avant que le CHSLD du Boisé Sainte-Thérèse ne soit mis sous tutelle, une résidente de 81 ans est morte dans d’atroces souffrances sous les yeux des infirmières sans recevoir les soins adéquats.

• À lire aussi: Fin atroce pour une aînée en CHSLD

• À lire aussi: Boisé Sainte-Thérèse: deux autres morts troublantes dans les dernières années

«C’est triste de penser aux souffrances qu’elle a vécues, déplore son fils Donald Ouimet. Ça n’aurait pas dû arriver, ce n’était pas sa journée pour mourir et je ne veux pas que ça arrive à d’autres familles.»

Ce CHSLD est sous tutelle depuis novembre 2022 en raison de lacunes dans les soins aux résidents, notamment. Au cours des dernières semaines, notre Bureau d’enquête a révélé l’histoire de trois autres aînés morts dans des circonstances troublantes dans ce centre d’hébergement situé sur la Rive-Nord de Montréal. Le cas de Lucette Gauthier, survenu en avril 2021, en est une nouvelle illustration flagrante.

Après une opération à la hanche en janvier 2021, M me

Lucette a été admise temporairement dans ce CHSLD, en mars. Elle souffrait de démence, précise son fils qui la visitait tous les jours.

Le 29 avril, il la trouve en piteux état. «Elle était agitée, ses yeux étaient fermés et sa tête faisait “non”, raconte M. Ouimet. Elle disait “mal, mal, mal”, elle n’arrêtait pas de dire ça.»

Photo fournie par Donald Ouimet

Le rapport du coroner précise que l’abdomen de la dame était ballonné et qu’on lui a donné un laxatif. La veille, elle s’était d’ailleurs plainte d’une douleur au ventre évaluée à 10/10, indique la coroner, ce qui signifie la pire des douleurs possibles. Une dose d’analgésique lui avait été donnée, peut-on lire.

Voyant que son état continuait de se dégrader, M. Ouimet a averti une infirmière.

«Manipulatrice»

«J’avais l’air de la déranger et elle m’a dit que ma mère souffrait de démence et que dans ce temps-là, c’est comme si les personnes âgées retombaient en enfance et devenaient manipulatrices, raconte M. Ouimet. Elle ne s’est même pas approchée de ma mère.»

À ce moment, M. Ouimet et l’infirmière l’ignorent, mais l’intestin de Mme Gauthier est en train de se perforer.

«Malheureusement, cette patiente a dû beaucoup souffrir», explique le gastro-entérologue Michael Bensoussan à qui nous avons demandé de nous expliquer la condition médicale dame telle que décrite dans le rapport du coroner.

En fait, un bouchon d’une quinzaine de centimètres s’est formé dans l’intestin de Mme Gauthier. Il s’agit d’une forme assez spectaculaire de constipation, précise le Dr Bensoussan.

Intestin perforé

Ce bouchon a pu provoquer ou a possiblement contribué à une colite ischémique dont souffre aussi M. Gauthier en plus d’un début de péritonite. Traduction: son intestin manque de sang et d’oxygène et il est en train de perforer.

«Et quand le côlon est perforé, les bactéries à l’intérieur sortent pour aller dans le péritoine, ce qui donne une péritonite, explique le Dr Bensoussan. Si on n’a pas une intervention chirurgicale et des antibiotiques dans les toutes premières heures, c’est la mort à tout coup.»

Mais à ce moment, l’infirmière maintient que Mme Gauthier est manipulatrice, explique M. Ouimet. La coroner ne fait pas mention des échanges entre M. Ouimet et le personnel, mais précise que la responsable de l’établissement ne voit pas de raison de transférer la dame à l’hôpital.

Quelques minutes plus tard, Mme Gauthier rend son dernier souffle.

Le médecin, qui était pourtant dans l’établissement, n’a jamais été avisé. La coroner confirme qu’il aurait dû l’être et que la résidente aurait ainsi «probablement» été transférée à l’hôpital.

Enquête administrative

À la suite du décès de Lucette Gauthier, une enquête administrative a été réalisée. Une formation a depuis été donnée aux infirmières et infirmières auxiliaires concernant «la règle des soins et la limite de celle-ci et quand informer le médecin», peut-on lire dans le rapport du coroner. Des règles afin de mieux encadrer les soins et le suivi de la douleur ont aussi été établies.

Comme le CHSLD a depuis été mis sous tutelle, que le service infirmier a été changé et que des coordonnateurs forment le personnel sur chaque étage, la coroner n’a pas formulé de recommandation. Une copie du rapport a tout de même été envoyée à la nouvelle direction, soit le CISSS Laurentides.

Or comme le révélait notre bureau d’enquête dans les dernières semaines, la tutelle n’a pas empêché une autre résidente, âgée de 92 ans, de mourir tragiquement après avoir chuté et s’être étouffée en mangeant, l’automne dernier.

Le CHSDL n’a pas donné suite à notre demande d’information. Le CISSS Laurentides, qui administre l’établissement jusqu’à fin de la tutelle en octobre prochain, confirme avoir apporté de «nombreux correctifs», notamment concernant des soins aux résidents, mais ne donne pas d’exemple précis.

«Plusieurs rencontres avec les familles ont également été tenues afin d’établir un lien de communication avec chacune d’entre elles et de les informer de la situation et des améliorations apportées», souligne Valérie Maynard, conseillère en communication.

Pour des raisons de confidentialité, le CISSS n’a pas voulu confirmer si la ou les infirmières, qui n’ont pas prodigué les soins adéquats à Mme Gauthier, ont reçu des sanctions disciplinaires.

«Nous prenons très au sérieux la situation au CHSLD Le Boisé, de même que tous les autres constats qui ont mené à la mise en place d’une administration provisoire à ce CHSLD privé en novembre 2022», assure toutefois la conseillère.