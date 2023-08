Un organisme propose de boycotter Meta pendant 48 heures

Le mouvement citoyen Les AMIS, qui défend les médias du Québec, invite les citoyens et les parlementaires à «éteindre» Facebook et Instagram pendant 48 heures, mercredi et jeudi, en réponse au blocage par Meta des médias d'information canadiens.

Les utilisateurs sont ainsi invités à ne pas publier de contenu sur Facebook et Instagram, mercredi 23 et jeudi 24 août, afin de montrer leur appui aux médias.

«Nous devons nous tenir debout pour démontrer à Meta que nous ne nous laisserons pas bousculer. Meta doit comprendre que l'étranglement de nos nouvelles est la goutte de trop dans notre relation déjà tendue avec leurs plateformes», a déclaré Marla Boltman, directrice générale pour Les AMIS, par communiqué.

«En invitant les internautes à éviter de publier pendant 48 heures, nous envoyons un message clair: si nos nouvelles partent, nous partons aussi».

Rappelons que Meta a annoncé, au début du mois d’août, le blocage définitif de l’ensemble des médias, aussi bien du Canada que du reste du monde, de ses plateformes en réaction à l’adoption de la Loi sur les nouvelles en ligne au Sénat.

Cette nouvelle réglementation d’Ottawa oblige les géants du Web, comme Meta et Google, à partager une part des revenus obtenus avec le contenu journalistique qui est partagé sur leurs plateformes.