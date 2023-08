[VIDÉO] Une bande-annonce pour la 3e saison de «Chanteurs masqués»

Afin d’exciter les fervents de Chanteurs masqués, qui a été l’émission numéro 1 au Canada l’automne dernier, une bande-annonce vient d’être dévoilée, mettant la table pour la troisième saison qui démarrera le dimanche 17 septembre à l'antenne de TVA.

L’animateur Guillaume Lemay-Thivierge, toujours aussi chic, sera de retour aux côtés des panélistes Sam Breton, Véronic DiCaire, Anouk Meunier et Stéphane Rousseau.

Joël Lemay / Agence QMI

Encore une fois, il y aura beaucoup d’émotions, d’humour et d’émerveillement au rendez-vous. Les numéros à grand déploiement sont toujours spectaculaires à Chanteurs masqués, notamment grâce aux chorégraphies de Valérie Rochette et Janick Arseneau, ainsi qu’aux costumes de l’équipe de Patrick Martel. On connaît déjà le Cône orange et le Lion. On a hâte de voir les autres costumes, la bande-annonce nous en montre quelques-uns au passage.

Produit par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu, Chanteurs masqués sera diffusée chaque dimanche, à 19h, à compter du 17 septembre prochain.