Dix acteurs d’Hollywood adeptes de la méthode Stanislavski

Certains acteurs d’Hollywood s’investissent corps et âme dans leurs rôles. Voici 10 acteurs (tirés d’une liste publiée dans Le Hollywood Reporter) adeptes de la méthode Stanislavski; qui consiste à jouer de manière si intense physiquement, mentalement et émotionnellement que le personnage les suit même à l’extérieur du plateau.

Joaquin Phoenix

Pour être le Joker dans le film du même nom de 2019, Joaquin Phoenix a perdu 52 livres ce qui, raconte-t-il, a eu un impact significatif sur sa santé mentale. La faim, l’insatisfaction, la faiblesse du corps et l’état de vulnérabilité de sa perte de poids l’ont aidé à devenir son personnage et à bouger son corps d’une manière qui lui était inconnue.

Photo courtoisie Warner Bros. Pictures

Lady Gaga

La chanteuse et actrice Lady Gaga est reconnue pour son intensité sur scène comme sur un plateau de tournage. Pour son rôle de Patrizia Gucci, elle s’est appliquée à parler avec un accent italien pendant neuf mois, même lorsque les caméras avaient cessé de tourner, et qu’elle avait vécu son personnage au quotidien pendant un an et demi. Elle a raconté en entrevue avoir eu des difficultés psychologiques vers la fin du tournage lorsqu’est venu le temps de retourner à sa «vie normale».

AFP

Al Pacino

Riche d’une carrière de plusieurs décennies, Al Pacino est connu pour s’immerger totalement dans ses personnages. Dans le film Parfum de femme (1992), l’acteur qui jouait un aveugle aurait fréquenté une école pour non-voyants. Il aurait aussi commencé à vivre son quotidien comme s’il avait perdu la vue avant le tournage et demandait à l’équipe sur le plateau de continuer à le traiter comme s’il ne pouvait pas voir.

AFP

Natalie Portman

L’actrice a tout donné pour interpréter son rôle de ballerine dans le film Black Swan en 2010. Elle s’est entraînée pendant plusieurs heures chaque jour avec un danseur professionnel en plus de nager et s’entraîner en salle. Elle a perdu 20 livres et s’est mise, comme les danseuses de ballet, à limiter ce qu’elle mangeait. Ce rôle, dit-elle, ne l’a pas quitté du tournage, même lorsqu’elle était à la maison.

Photo fournie par Searchlight Pictures

Jared Leto

L’acteur de 51 ans n’a jamais hésité à recourir à des techniques de jeu extrêmes pour incarner ses personnages. Il s’imprègne de ses rôles en s’impliquant physiquement par la prise ou la perte de poids. Le réalisateur de Suicide Squad (L’Escadron suicide, 2017) a confirmé qu’entre les prises, le comédien se déplaçait avec les béquilles ou le fauteuil roulant du Joker.

COURTOISIE/DC ENTERTAINMENT

Christian Bale

Impossible d’oublier le personnage insomniaque interprété par un Christian Bale méconnaissable dans le film Le Machiniste (2004). L’acteur, qui avait perdu 70 livres, n’avait plus que la peau sur les os et ne dormait que deux heures par nuit, ce qui lui a créé des problèmes de santé.

AgenceQMI

Meryl Streep

L’actrice de 74 ans a utilisé différentes techniques de jeu au cours de sa longue et prolifique carrière. Pour le film de 2006, Le diable s’habille en Prada, elle est restée dans son personnage de méchante patronne pendant tout le tournage. Elle a plus tard confié à quel point elle s’était sentie misérable et déprimée sur le plateau.

Brigitte Lacombe

Robert de Niro

Ayant grandi avec la méthode Stanislavski, Robert de Niro s’est lancé corps (il avait perdu 30 livres) et âme pour interpréter son légendaire rôle de chauffeur de taxi dans le film Taxi Driver (1976). Il aurait travaillé pendant plusieurs jours comme chauffeur de taxi pour étudier les comportements de son personnage.

Austin Butler

L’acteur qui a incarné avec brio le seul et unique Elvis a raconté ne pas avoir vu sa famille pendant trois ans lors du tournage du film paru en 2022. Lorsqu’il lui est arrivé de lui parler, ou de parler avec ses amis, il n’a jamais quitté son personnage, s’exprimant uniquement avec la voix du roi du rock’n’roll. Il explique avoir eu de la difficulté à retrouver «qui il était» à la fin du tournage.

PHOTO COURTOISIE, Hugh Stewart

Heath Ledger

Le défunt acteur qui a interprété le Joker en 2008 dans le film Le chevalier noir (il est malheureusement décédé en janvier 2008, avant la sortie du film) s’est volontairement retiré de la vie en société pendant la durée du tournage. Il tenait le journal de son personnage afin de plonger dans sa psychologie et utilisait différents tons de voix et différentes mimiques qui sont restées pour définir le personnage. Christian Bale a raconté que Ledger lui avait demandé de le frapper réellement dans la scène de l’interrogatoire, par souci de vérité.